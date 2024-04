ドジャースの大谷翔平選手は日本時間25日のナショナルズ戦前に取材に応じ、ドジャースを解雇された水原一平元通訳に関してコメントしました。

この数週間、クラブハウスでの存在感が増しているのではないか、通訳が変わったことによって変わったかという質問に対し、大谷選手は「どうなんですかね、新しい通訳がすばらしいんじゃないですか(笑)」と話し、通訳のウィル・アイアトンさんも「The new interpreter is probably pretty good」とそのまま翻訳し、報道陣の笑いを誘いました。

続けて水原氏という友人がいなくなって感じたことについて聞かれると、「まだ調査自体は続いているので、全部が終わったというわけではないです」と答えた上で、「失った、それ以上に、チームメートもチームも、この件でもそうですけど、支えてもらっている、サポートしてくれている人たちがたくさんいるので、むしろそっちの方がありがたいなというか、そういうふうに思っている、感じる場面の方が多いかなと思います」と得たものについて語りました。