TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ôÉì¸©ÃÓÅÄÄ®¤Î²¬ºêÏÂÉ×Ä®Ä¹¤¬¤±¤µ¡¢¼­¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²¬ºêÄ®Ä¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¤­¤Î¤¦¡¢½÷À­¿¦°÷¤é15¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤äÂÀ¸Ô¤òÙæ¤à¤è¤¦¤Ë¿¨¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤·¡¢¡Ö¼­¿¦ÁêÅö¡×¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÎÇ¾¤ß¤½¤ÏÈ·¤ÎÇ¾¤ß¤½¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎ¸©Åì¶¿Ä®¤Î°æËó·û¼£Ä®Ä¹¤Ï¤­¤Î¤¦¼­¿¦´ê¤òÄó½Ð¡£¤­¤ç¤¦µÄ°÷¤é¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£