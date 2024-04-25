舞台『刀剣乱舞』心伝 つけたり奇譚の走馬灯、ライブ配信＆ライブビューイング決定
6月〜7月に東京・大阪・福岡にて上演予定の「舞台『刀剣乱舞』心伝 つけたり奇譚の走馬灯」にて、ライブ配信とライブビューイングの実施が決定した。
【動画】舞台『刀剣乱舞』心伝 つけたり奇譚の走馬灯 公演PV
ライブ配信は、6月9日の東京公演にて「12：30（全景（定点）映像）」と「18：00（スイッチング映像）」、7月21日の福岡公演にて「12：30（全景（定点）映像）」「18：00（スイッチング映像）」の計4回。動画配信サービス「DMM TV」にてライブ配信する。
［全景（定点）映像］の回は2500円（税込）、［スイッチング映像］回は3800円（税込）。セット販売は5800円（税込）。公演の映像を期間限定で視聴できる見逃し配信あり。
7月21日、福岡・キャナルシティ劇場で午後6時からの大千秋楽公演を、全国91ヶ所の映画館にてライブビューイングを実施する。料金は3800円（※映画館により特別シートなど追加料金が発生する座席あり。各種割引券・招待券使用不可）。「刀ステファンサイト」会員は最速で、刀ステファンサイト会員限定プレリザーブ（先行抽選販売）の申し込みができる。
■日程・劇場
東京：6月8日（土）〜6月30日（日） THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）
大阪：7月5日（金）〜7月14日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
福岡：7月19日（金）〜7月21日（日） キャナルシティ劇場
■出演
加州清光：松田凌
大和守安定：植田圭輔
和泉守兼定：田淵累生
堀川国広：小西詠斗
長曽祢虎徹：松田岳
孫六兼元：砂川脩弥
監査官：内藤大希
近藤勇：佐々木崇
土方歳三：小早川俊輔
斎藤一：池岡亮介
永倉新八：足立英昭
谷三十郎：阿見201
山南敬助：栗原功平
沖田総司：早乙女友貴
アンサンブル：阿部明人、岡村圭輔、奥平祐介、佐藤丈、澤田圭佑、下尾浩章、杉本佳幹、高田紋吉、橋本浩人、福島悠介、藤原儀輝、丸山湧之進、宮永裕都、横田 遼、横山慶次郎、吉岡将真
【動画】舞台『刀剣乱舞』心伝 つけたり奇譚の走馬灯 公演PV
ライブ配信は、6月9日の東京公演にて「12：30（全景（定点）映像）」と「18：00（スイッチング映像）」、7月21日の福岡公演にて「12：30（全景（定点）映像）」「18：00（スイッチング映像）」の計4回。動画配信サービス「DMM TV」にてライブ配信する。
7月21日、福岡・キャナルシティ劇場で午後6時からの大千秋楽公演を、全国91ヶ所の映画館にてライブビューイングを実施する。料金は3800円（※映画館により特別シートなど追加料金が発生する座席あり。各種割引券・招待券使用不可）。「刀ステファンサイト」会員は最速で、刀ステファンサイト会員限定プレリザーブ（先行抽選販売）の申し込みができる。
■日程・劇場
東京：6月8日（土）〜6月30日（日） THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）
大阪：7月5日（金）〜7月14日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
福岡：7月19日（金）〜7月21日（日） キャナルシティ劇場
■出演
加州清光：松田凌
大和守安定：植田圭輔
和泉守兼定：田淵累生
堀川国広：小西詠斗
長曽祢虎徹：松田岳
孫六兼元：砂川脩弥
監査官：内藤大希
近藤勇：佐々木崇
土方歳三：小早川俊輔
斎藤一：池岡亮介
永倉新八：足立英昭
谷三十郎：阿見201
山南敬助：栗原功平
沖田総司：早乙女友貴
アンサンブル：阿部明人、岡村圭輔、奥平祐介、佐藤丈、澤田圭佑、下尾浩章、杉本佳幹、高田紋吉、橋本浩人、福島悠介、藤原儀輝、丸山湧之進、宮永裕都、横田 遼、横山慶次郎、吉岡将真