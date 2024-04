Windows 11で、Windowsキーを押したときに表示されるスタートメニューにMicrosoftが推奨するMicrosoft Storeアプリが表示されるようになりました。2024 年 4 月 23 日 - KB5036980 (OS ビルド 22621.3527 および 22631.3527) プレビュー - Microsoft サポートhttps://support.microsoft.com/ja-jp/topic/2024-%E5%B9%B4-4-%E6%9C%88-23-%E6%97%A5-kb5036980-os-%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89-22621-3527-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-22631-3527-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-5a0d6c49-e42e-4eb4-8541-33a7139281ed

Windows 11 KB5036980 update goes live with Start Menu adshttps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-11-kb5036980-update-goes-live-with-start-menu-ads/Windows 11 Start menu ads are now rolling out to everyone - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/24/24138949/microsoft-windows-11-start-menu-ads-recommendations-setting-disable2024年4月23日に配信されたKB5036980アップデートから、プレビュー版でテストされていたスタートメニューへの広告表示が正式に実装されました。Microsoftによると「新機能![スタート]メニューの[推奨]セクションには、一部のMicrosoft Storeアプリが表示されます。これらのアプリは、キュレーションされた開発者の小さなセットから来ます。これは、利用可能な優れたアプリのいくつかを発見するのに役立ちます」とのこと。Windows 11 Pro搭載PCに実際にアップデートを適用しましたが、記事作成時点で広告は確認できませんでした。広告表示はオフにすることが可能で、設定アプリを「個人用設定」→「スタート」の順にたどり、「ヒント、ショートカット、新しいアプリなどのおすすめを表示します」のトグルスイッチをオフにすることで非表示にできます。Windows 11のスタートメニューに広告が表示されることが初めて確認されたのは2023年3月のこと。この時点ではファイルのバックアップに関するMicrosoftのサービスが通知欄に表示されることが確認されていました。Windows 11のスタートメニューにMicrosoft製品をオススメしてくる広告が追加されることが判明 - GIGAZINEその1カ月後には「Microsoftアカウントでのサインイン」を促す通知も表示されるように。Windows 11のスタートメニューの広告がプレビュービルドでさらに悪化 - GIGAZINEMicrosoft Storeのアプリを表示するようになったのは2024年4月12日のことでした。MicrosoftがWindows 11のスタートメニューでも広告のテスト表示をスタート - GIGAZINEちなみに、Windows 10でも以前からスタートメニューにおすすめアプリが表示されるようになっています。「設定」「個人用設定」「スタート」の「ときどきスタートメニューにおすすめのアプリを表示する」という設定をオフにすることで非表示にできます。KB5036980は記事作成時点ではオプションとして配布されていますが、今後数週間以内に全ユーザー向けに標準として配布される予定とのことです。