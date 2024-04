「グランツーリスモ７」4月アップデートが4月25日15時実施「AFEELA Prototype 2024」などの新規車種やレースイベントなどを追加

【「グランツーリスモ7」4月アップデート】4月25日15時 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、2024年4月のアップデートを4月25日15時より配信する。

今回のアップデートでは、新規収録車種としてソニー・ホンダモビリティが1月にラスベガスで開催された「CESR2024」にて公開したBEV「AFEELA(アフィーラ) Prototype 2024」をはじめ、「シボレー シェベル SS 454 Sport Coupe '70」、「シュコダ ビジョン グランツーリスモ」が登場。ほかにも、カフェのエクストラメニューへの追加やワールドサーキットのレースイベント追加、スケープスの特集の追加も行なわれる。

4月のアップデート内容を紹介

新規収録車種を紹介

「AFEELA Prototype 2024」

【『グランツーリスモ7』2024年4月アップデートトレーラー】

※ブランドセントラルで購入可能

「シボレー シェベル SS 454 Sport Coupe '70」

※レジェンドカーで購入可能

「シュコダ ビジョン グランツーリスモ」

※ブランドセントラルで購入可能

カフェ

新しいエクストラメニューとして、以下の新メニューが追加される。

・エクストラメニュー No.38 コレクション「フェラーリの12気筒エンジン」(要コレクターズレベル 38)

ワールドサーキット レースイベント

ワールドサーキットに以下のレースイベントが追加される。

●ジャパニーズ・クラブマンカップ 550

アルザス・ビレッジ 逆走

●アメリカン・FR チャレンジ 550

トライアルマウンテン・サーキット 逆走

●ビジョン グランツーリスモ・トロフィー

グランバレー・ハイウェイ 1

スケープスの特集追加

特集に「サンディエゴ」が追加される。

