アルターは、フィギュア「チェシャー」を2025年4月に発売する。価格は30,580円。

Android/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」より重巡洋艦「チェシャー」のフィギュアがあみあみ限定で登場する。笑顔でこちらを見つめる姿がかわいいフィギュアになっており、なびくスカートからは躍動感を感じさせる。

片足を上げて両手を開いた軽やかなポージングもポイントで、衣装の細かなデザインも立体的に造形。様々な角度から楽しめる仕上がりになっている。

サイズ:約260mm、1/7スケール

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。