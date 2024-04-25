【超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.】
10月 発売予定
予約受付開始：4月26日
価格：33,000円

　BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.」の予約受付を4月26日より開始する。発売は10月予定で、価格は33,000円。

　本商品は、TVアニメ「超電磁ロボ コン・バトラーV」より合体ロボ「コン・バトラーV」を超合金50周年記念仕様で立体化したもの。主な銀色の箇所がシルバーメッキに変更され、先行商品の「超合金魂 GX-31SP 超電磁マシーン ボルテスⅤ CHOGOKIN 50th Ver.」とメインカラーが同じものに調整されている。

　武装については既存製品の「GX-50」と同様のスペックで登場。バトルジェット、バトルクラッシャー、バトルタンク、バトルマリン、バトルクラフトの5体に加え、武器一式とスタンドパーツが付属する。

「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.」商品詳細

10月 発売予定
予約受付開始：4月26日
価格：33,000円
全高：約250mm
材質：ABS、PVC、ダイキャスト製

【セット内容】
・バトルジェット
・バトルクラッシャー
・バトルタンク
・バトルマリン
・バトルクラフト
・武器一式
・スタンドパーツ一式

(C)東映