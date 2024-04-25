「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.」4月26日予約開始！超合金50周年記念の特別仕様で登場
10月 発売予定
予約受付開始：4月26日
価格：33,000円
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.」の予約受付を4月26日より開始する。発売は10月予定で、価格は33,000円。
本商品は、TVアニメ「超電磁ロボ コン・バトラーV」より合体ロボ「コン・バトラーV」を超合金50周年記念仕様で立体化したもの。主な銀色の箇所がシルバーメッキに変更され、先行商品の「超合金魂 GX-31SP 超電磁マシーン ボルテスⅤ CHOGOKIN 50th Ver.」とメインカラーが同じものに調整されている。
武装については既存製品の「GX-50」と同様のスペックで登場。バトルジェット、バトルクラッシャー、バトルタンク、バトルマリン、バトルクラフトの5体に加え、武器一式とスタンドパーツが付属する。
「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.」商品詳細
10月 発売予定
予約受付開始：4月26日
価格：33,000円
全高：約250mm
材質：ABS、PVC、ダイキャスト製
【セット内容】
・バトルジェット
・バトルクラッシャー
・バトルタンク
・バトルマリン
・バトルクラフト
・武器一式
・スタンドパーツ一式
超合金50周年を記念した特別仕様ラインナップに、超電磁ロボ登場！- 魂ネイションズ公式 (@t_features) April 25, 2024
「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th Ver.」
一般店頭で2024年10月発売予定、4月26日予約開始!!
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色調を8月発売のボルテスにあわせ、銀部分はシルバーメッキに。#t_chogokin #CHOGOKIN50th pic.twitter.com/x2yWMLlYg0
(C)東映