CRUSHの実姉nov、表情が弟そっくり！？オーディション番組「GIRLS ON FIRE」に登場し話題

「GIRLS ON FIRE」にCRUSHの実姉であるnovが登場した。韓国で23日に放送されたJTBC「GIRLS ON FIRE」では前回の放送に続き、本選に進出した50人の「1 vs 1対決」が行われた。18歳同士の「カリフォルニアガール」と「氷ブー」の対決が続いた。「カリフォルニアガール」のチョン・ユリは「一生懸命に、最善を尽くす。大目に見ることはない」と抱負を語り、「氷ブー」のチェ・ソンギョンも「負けない」と自信を表わした。

チョン・ユリが自作曲を歌うと、ユン・ジョンシンは「自作曲だよ、自作曲」と驚き、Dynamic DuoのGAEKOは「だからすごい」と感嘆した。ユン・ジョンシンは「もう曲を書くのはやめる。(曲を)とても上手に書いたので驚いた。今年、来年にどのような音楽を披露するのか気になる」と感想を語った。KINKYは「『妙に慣れた感じ』という言葉がユリさんをよく表現してくれると思う。外国に長く住んでいるからか、特別なバイブスというか? 自然なジェスチャーやリズム感など、自然に出てくるすべての要素が良かった」と語った。それから「氷ブー」のチェ・ソンギョンのステージが続いた。GAEKOは「表情一つ変えずどうしてあんなに簡単に歌えるの? とても不思議だし、すごいと思った。まだ若いのに、本人のスタイルが確固たるものになったのではないかと思った」と感想を語った。Apinkのチョン・ウンジは「年齢より成熟した曲を歌ったと思う。ソンギョンさんは、(パフォーマンスが)とても忙しくて、はっきりと記憶に残っていない感じがした。ダイナミックなところを探して、緩急の調節をしてほしい」と語った。第2ラウンドに進出する参加者は、6票を獲得した「カリフォルニアガール」チョン・ユリとなった。CRUSHの実姉も登場した。novは自分がCRUSHの実の姉だと紹介し、人々を驚かせた。これを聞いたGAEKOは表情が似ていると話した。CRUSHの反応を聞くと彼女は「悩んでいたけれど、(弟が)『悩まずに出演しな。そして1位になってきて』と言ってくれた」と語った。