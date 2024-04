BTOB ソンジェ、1stソロシングル「EXHIBITION : Look Closely」予告ポスターを公開

BTOBのソンジェが、ソロカムバックのカウントダウンに突入した。本日(25日)、公式SNSを通じて1stソロシングル「EXHIBITION : Look Closely」の予告ポスターが公開された。公開されたポスターには、スコッチテープで壁に貼られた別のポスターが収められている。そこには、新譜のタイトルと共に、展示会場のようなイメージが写され、注目を集めた。イメージをじっくり見ると、展示会場の真ん中に明るい光を放つ四角形のオブジェが設置され、内部にはスタンディングマイクの前に立っているソンジェの姿が収められている。今回の予告ポスターは、ニューアルバムのどのような意味を表しているのか、興味深い。

「EXHIBITION : Look Closely」は、2020年に発売されたスペシャルアルバム「YOOK O'clock」以来、約4年ぶりにソロアーティストとしてリリースする新譜だ。最近、新しく開設した公式YouTubeチャンネル「YOOK CAN DO IT」の様々な映像を通して、ファンとコミュニケーションをとっている彼は、今回のソロアルバムを通じてより一層新しくなった姿をファンに見せる予定だ。ソンジェの1stソロシングル「EXHIBITION : Look Closely」は5月9日午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。同日午後2時からはフィジカルアルバムの予約販売が開始される。2つのバージョンで発売されるフィジカルアルバムには、フォトブックやフォトカードをはじめ、様々な種類の付属品が盛り込まれる。