¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¡£¥³¥ß¥å¾ã¥Þ¥Þ¤ÏÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡¡»Ò¤É¤â¤¬ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¾®³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤ÈÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊì¿ÆÆ±»Î¤â¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤äÉ×¤Î¶òÃÔ¤òµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¡È¶²¤í¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤¬¥Ï¥Ö¤é¤ì¤¿¡Ù¡Ê¤ª¤«¤é¡§¸¶ºî¡¢¥â¥ê¥³¥è¥ê¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾ã¤æ¤¨¤Ë¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¼çÉØ¡¦¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤À¡£¼«Ê¬¤ò¡Ö¥³¥ß¥å¾ã¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¶ì¼ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸ø±à¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ì¤Ð¶ÛÄ¥¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤«°§»¢¤·¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤¤¤ëÌÑÁÛ¤òÇ¾Æâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÌÑÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¨¥Ï¥Ö¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦´¶É¬»ê¤Î1ºý¤À¡£
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤Ê¤ó¤Æ°ìÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤é¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤ÎËå¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î°¤µ¤¬¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ëå¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃé¹ð¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¼¡¼¡£
¡¡Ì¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ï¤ë¤µ¤ó¤ÎµÞ¤ÊÇ®¤¬¸¶°ø¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤é¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¥Ï¥Ö¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤éÂç¿Í¤¬²æËý¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÊÝ°é±à¤ÎÂ´±à¤Þ¤Ç»Ä¤ê3¥ö·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤µ¤ó¤¬Í§¤À¤Á¤«¤é¡Ö¿ÆÍ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¿Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Î¤³¤È¤ò¥Ï¥Ö¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿·ù¤ÊÀï¤¤¤ÏÊÝ°é±à¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶ÃØ³¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤ë¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë»×¤ï¤º¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÆÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ç»Ò¤É¤â¤¬½ý¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤Î¤¿¤á¡¢¶ì¼ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ª¤«¤é¤µ¤ó¡£¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÍ¦µ¤¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤òºî¤í¤¦¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤â¡¢·ë¶É¶õ²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤²¿°ì¤Ä¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÃÀÞ¤·Â³¤±¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÇØÃæ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£¤â¤¦¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¶µ»Õ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¡×¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÃ´Ç¤¤Ï¡¢¼ø¶ÈÃæ»Ò¤É¤â¤ËË½¸À¤òÅÇ¤Â³¤±¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÈò¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¥Þ¥ÞÍ§¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤¿¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥Þ¤È½¸ÃÄ¤Ç¹»Ä¹¤Ë²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃ´Ç¤¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Ï»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤Ç¶¦¤ËÀï¤¦ÀïÍ§¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¿Í´ÖÆ±»Î¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ø·¸¤Ê¤Î¤À¤È¡£
¡¡¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¿ÆÍ§¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é°§»¢¤·¡¢Æ±¤¸»þÂå¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¾¯¤·²ñÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÍ§¤À¤Á¡É¤è¤ê¤â¤Ã¤È·Ú¤¤´Ø·¸¤ÇÎÉ¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤ª¤«¤é¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È/²¡Æþ¤ì¤Î¿Í