【ROBOT魂 「ARMORED CORE VI」投稿】4月25日 公開

BANDAI SPIRITSは「ARMORED CORE VI」より、新製品の情報とおぼしき投稿をXにて4月25日に行った。

今回公開した画像はゲーム内キャラクター「ハンドラー・ウォルター」のもの。「ROBOT魂」ではラスボス機の1機である「IB-07: SOL 664」の商品化が決定していることもあり、同じくラスボス機である「IB-C03」の商品化と思われる。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.