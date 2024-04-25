ÇÛÅö¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¦Ï·¸åÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤ë¡Ò¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¡Ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡Ú¥Þ¥Í¡¼¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
¤¤¤¯¤éÏ·¸å¤ÎÃù¶â¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Ë»Ä¹â¤¬¸º¤ë°ìÊý¤Ç¤ÏÉÔ°Â¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÏ«½êÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¥¤¥¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÇäµÑ¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¡×¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¤Î¥×¥í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃøÌ¾FP¤ÎÍêÆ£ÂÀ´õ»á¡¦¹â»³°ì·Ã»á¤Î¶¦Ãø¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤È¿Þ²ò 50ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¿·NISA¡ß¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¡×¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÌÙ¤±¤ò³ô¼ç¤Ø´Ô¸µ¡ª¡Ä³ô¼°¤Î¡ÖÇÛÅö¶â¤Î¤·¤¯¤ß¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦
¢¡ÇÛÅö¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤«¤éÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¡¡
¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÇÛÅö¶â¤È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤¿³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ¼Ò¤¬ÆÀ¤¿Íø±×¤«¤éÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¸½¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£1³ô¤«¤é¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅö¶â¤Î¶â³Û¤Ï´ë¶È¤¬·è»»½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ³ô¤ÏÇ¯¤Ë1¡Á2²óÊÆ¹ñ³ô¤ÏÇ¯¤Ë4²ó¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢³ô¼ç¤¬ÇÛÅö¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÆüÉÕ¤Þ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¡×¤È¤¤¤¤¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤ÐÇÛÅö¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¶â¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤Î2Æü¸å¤Î¡Ö¸¢Íø³ÎÄêÆü¡×¤«¤éÌó2¡Á3¥«·î¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸½¶â¤È¤·¤Æ°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤ÎÍâÆü¤ò¡Ö¸¢ÍøÍî¤ÁÆü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð³ô¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÇÛÅö¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤ò»Ù¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼»ñ»º¤Ç¤¹¤«¤é»ý¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛÅö¶â¤ÏÇ¯¤Ë1¡Á2²ó¤â¤é¤¨¤ë¡
ÇÛÅö¶â¤ÏÇ¯¤Ë1¡Á2²ó¤â¤é¤¨¤ë¢
ÆüËÜ³ô¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡Ö2¡ó¡×¤Û¤É
¢¡²½³Ø¤ä¶âÍ»¶È³¦¤¬¹âÇÛÅö¡¡
ÇÛÅö¶â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯1·îËö»þÅÀ¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥àÁ´ÌÃÊÁ¤ÎÊ¿¶ÑÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï2.06¡ó¤Û¤É¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï2922±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î1³ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÛÅö¶â¤Ï60±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤ëÃ±°Ì¤Ç¤¢¤ë100³ô¤òÇã¤¦¤ÈÊ¿¶Ñ¤Ç29Ëü2200±ß¤«¤«¤ê¡¢ÇÛÅö¶â¤Ï6000±ß¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÛÅö¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛÅö¶â¤Ï´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¸º¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶â³Û¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤È¸«¤é¤ì¡¢Åê»ñ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²½³Ø¤ä¶âÍ»¡¢¾ðÊóÄÌ¿®·Ï¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¹âÇÛÅö¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï¶áÇ¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÇÑ»ß¤·¤ÆÇÛÅö¶â¤òÁý³Û¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢JT¤Ï2022Ç¯¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÇÑ»ß¤·¡¢ÇÛÅö¶â¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤òÃÎ¤êÌÜ°Â¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¡
ÆüËÜ³ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤òÃÎ¤êÌÜ°Â¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¢
ÍêÆ£ ÂÀ´õ
³ô¼°²ñ¼ÒMoney & You
ÂåÉ½¼èÄùÌò
¹â»³ °ì·Ã
³ô¼°²ñ¼ÒMoney & You
¼èÄùÌò