4月25日 公開

ユービーアイソフトは4月25日、日本オフィス設立30周年記念Webサイトを公開した。

30周年を記念したWebサイトでは、これまで発売されたタイトルに関連するコンテンツや、今後発売予定タイトルの最新情報などを見ることができる。また、今回のサイトオープンに合わせ、赤と黒を基調にしたロゴ、キーアートも公開。キーアートはUbisoftの人気シリーズ「アサシン クリード」よりエツィオ、「レインボーシックス シージ」よりHIBANAが墨絵風のタッチで描かれている。

また、本年度は「ゲームと共に、時代を生きろ」をテーマに、年間を通じてタイトルのセールや記念キャンペーンも実施される予定。ゴールデンウィーク期間中には「ファークライ 5」、「ゴーストリコン ブレイクポイント」、「アサシン クリード ヴァルハラ」など様々なタイトルが最大85%OFFとなる「ゴールデンウィークセール」も開催される。

【ユービーアイソフト代表挨拶】

ユービーアイソフト株式会社は、フランスに本社を持つ Ubisoft Entertainment SA の日本支社として1994年4月11日に設立され、今年2024年の同日をもちまして、おかげさまで創立30周年を迎えることとなりました。これもひとえに皆様の温かなご支援、ご愛 顧の賜物でございます。改めて、心よりの感謝を申し上げます。

お礼と言うには些か寡少とは存じますが、この記念すべき年、これから1年をかけて、さまざまなイベント、ソーシャルメディアキャンペーン、社会貢献活動、あるいは多くの新作タイトルの発売などを通じて、皆さまとゲームを通じた楽しい対話を続けていければと思います。

これからの30年も、どうかUbisoftが皆さまにとって「楽しい」企業であり続けることを願って。大きな感謝と共に。

ユービーアイソフト ジェネラルマネージャー オザン・コチョール

