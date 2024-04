散策ランチに最適！ 日本橋で人気のベーカリーが都立明治公園内に2店舗目をオープン（東京・千駄ケ谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、都⽴明治公園内にオープンしたベーカリーです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「Parklet」(東京・千駄ケ谷)

フードホール内には焼きたてのパンの香りが漂う

国立競技場の目の前にある都⽴明治公園内に、2024年3月、複合型フードホール「Meiji Park Market」がオープン。この中に、日本橋の人気ベーカリーカフェ「Parklet(パークレット)」の2店舗目が4月19日誕生しました。

「アボカドのオープンサンド」1,250円

お店を手がけるのは、アメリカ・サンフランシスコのベーカリーカフェと、カリフォルニアキュイジーヌをルーツとしたケイト(Kate Jaksich)さんとジェイジェイ(Jerry Jaksich)さん。2店舗目も日本橋店と同様に、ケイトさんが焼き上げるサワードウブレッドを使ったアボカドのオープンサンドや、白豆の煮込みをのせたセイボリー系のオープンサンド、自家製リコッタチーズとアーモンド、シナモンシュガーなどの甘い系のオープンサンド、パンドミが味わえます。

フードホール内ではケイトさんとジェイジェイさんが手がける、バターミルクフライドチキン専門店「Baby J’s」のバーガーも楽しめる

そして今回新たに、オリジナルのクロワッサンが登場。さらにホームメイド感あふれる自家製マフィンや、ナッツやオーツ麦など多彩な食材を使用したクッキー類もバラエティ豊かに並びます。冷蔵庫には常時8種類ほどのナチュラルワインも並び、グラス1杯から気軽に味わうことができるのもうれしいですね。

アイスクリーム「ブラックセサミ」(写真手前)と「ストロベリー」(写真奥)各450円

“公園の中の公園”をイメージしたフードホール内には、コーヒースタンドの「Parklet Kiosk」も併設され、日本橋の「Parklet」でもお馴染みの「OVERVIEW COFFEE」のスペシャルティコーヒーを販売。さらにジェイジェイさん監修の「ブラックセサミ」「ストロベリー」を含むアイスクリームも4種類そろいます。公園散策のお供に活躍しそうな新店の登場です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Parklet住所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 都立明治公園内A棟 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

