¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤Ä¤ä¤Ô¤«¤æ¤Ã¤±¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É 4¡Ù¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¡¡»ê¶Ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÎ×¤ó¤À»£±Æ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Èº£¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤Î½Ö´Ö¤ËÇï¼ê³åºÓ¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¡Û
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤Ä¤ä¤Ô¤«¤æ¤Ã¤±¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É4¡Ù¤Î¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿À½Ðµ´Ë×¤Î½÷¥¹¥Ñ¥¤¤Î¾ú¤·½Ð¤¹ÍÅ±ðÈþ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¡¢SNS¾å¤Ç¡ÖSo Cute Ada Wong¡×¡Ö¡ØÈþ¡Ù¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£RE¤ÎÊý¤Î¥¨¥¤¥À¤â¤¤¤Ä¤«¡Ä¡ª¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤¹¤®¤ä¤¡¤»¤ó¤«¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ä¤Ô¤«¤æ¤Ã¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¤¥À¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î³èÌö¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ê¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ»þ¤ÏÈà½÷¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÞú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤à¿Í´ÖÀ¤¬É½¸½¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°áÁõ¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸÷Âô¤¬¤¢¤ê¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´À°¤È»îÃå¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ø²ó¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤âÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Æþ¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥á¡¼¥¯¤ä¥ê¥Ã¥×¤ÏÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¤È°Å½ê¤Ç¤Î»£±Æ»þ¤Ï¤±¤Ð¤±¤Ð¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¸µ¡¹¤Î±¢±Æ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤Ï¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¼Â¤Ï·ë¹½¿ÈÂÎ¤òÇ±¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤«¤é¿¤Ó¤ë¥ê¥Ü¥ó¤¬Èþ¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÌÜÀþ¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Çº£¤Þ¤µ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Æ¨¤µ¤ºÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤ä¤Ô¤«¤æ¤Ã¤±¤µ¤ó¤Ï¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¤ËØá°Í¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î°ìËç¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¹ø²ó¤ê¤ò¹Ê¤ê¡¢ÂÀÂÜ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤â¿¼¤¯Æþ¤ìÄ¾¤¹¤Ê¤ÉÍýÁÛ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡£