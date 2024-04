PURPLE KISS、7月にワールドツアー日本公演が開催決定！ティザー映像解禁

昨年9月にリリースした1stシングル「FESTA」を引っ提げ、初の全米ツアーを17都市で展開し、2024年1月には「PURPLE K!SS 2024 The FESTA Tour in JAPAN」を開催するなどグローバルでの活躍に拍車がかかるK-POPガールズグループPURPLE KISS。2024年7月に「PURPLE K!SS 2024 BXX TOUR in JAPAN」を開催することが決定した。

本公演は、2024年7月17日(水)にGORILLA HALL OSAKAで2公演、7月20日(土)にSUPERNOVA KAWASAKIで2公演の全4公演が開催される。公演タイトルにも冠された3月発売の6thミニアルバム「BXX」は、メンバーの友情を超えて固い絆で結ばれたPURPLE KISSの一面を盛り込んだ作品で、前作「FESTA」とは180度異なる魅力を発信しており、ライブパフォーマンスへの期待が高まる。チケットは本日25日(木)11時より、日本公式ファンクラブPLORY JAPANでの先行受付がスタート。

■公演概要

「PURPLE K!SS 2024 BXX TOUR in JAPAN」

【日程・会場】

<GORILLA HALL OSAKA>

2024年7月17日(水)開場14:00/開演14:30

2024年7月17日(水)開場18:30/開演19:00

<SUPERNOVA KAWASAKI>

2024年7月20日(土)開場14:00/開演14:30

2024年7月20日(土)開場18:30/開演19:00



【チケット料金】

・プレミアムチケット:15,000円(税込)

・一般チケット:12,000円(税込)

※ドリンク代(600円)別途必要

※オールスタンディング

※未就学児童入場不可/小学生以上チケット必要



プレミアムチケットの2大特典

1.終演後のお見送り会

2.本公演のスペシャルビジュアルチケットに引き換え



【チケット受付】

PLORY JAPAN先行(抽選):4月25日(木)11:00〜5月6日(月)23:59

詳細はこちら



<公演に関するお問い合わせ>

・GORILLA HALL OSAKA公演

ソーゴー大阪:06-6344-3326(平日14:00〜16:00※土日・祝日を除く)



・SUPERNOVA KAWASAKI公演

ライブインフォメーション:0570-017-230(平日12:00〜15:00)



<チケットに関するお問合せ>

チケットぴあヘルプページ



