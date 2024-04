ミニストップでは、4月26日(金)より店内で炊いたご飯に、海鮮かき揚げをのせた「手づくりおにぎり 海鮮かき揚げ」が全国のミニストップにて発売されます。

海鮮かき揚げに合う甘めのタレと野菜の食感が楽しめるおにぎりです。

ミニストップ 「手づくりおにぎり 海鮮かき揚げ」

本体価格:220円(税込価格:237.60円)

※税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税8%にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は、標準税率10%が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は、切り捨てとなります。

発売日:2024年4月26日(金)(発売日は店舗により異なります。)

発売店舗:全国のミニストップ2024年3月末現在1,831店(一部取り扱いの無い店舗がございます。)

前面におにぎりと同じ三角形の形をした海老といかの入った海鮮かき揚げがのって、甘めのタレと野菜の食感がアクセントのおにぎりです。

海鮮かき揚げおにぎりと相性の良い冷し麺と一緒に楽しむのがオススメ。

食べ応え満点の「手づくりおにぎり 海鮮かき揚げ」は4月26日(金)より全国のミニストップ店舗にて発売されます。

