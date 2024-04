女優の玉田志織さんの2nd写真集『as is』(小学館)が25日発売。写真集発売を記念してを写真集未掲載の画像が公開された。 前作から6年ぶりとなる本作は、沖縄県石垣島を中心に撮影。石垣島の美しい風景をバックに、透明感のある爽やかな水着ショットから、プライベート感のあるいたずらっぽい無邪気な笑顔まで、玉田志織の“as is”をさまざまな角度から切り取られ、彼女の魅力が存分に詰まった一作となっている

