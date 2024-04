キッスの創設メンバーの1人、ベーシストのジーン・シモンズが、4月23日、ジーン・シモンズ・バンド名義で、キッスのラスト・ツアー終了後初のソロ公演を開いた。この日は、シモンズがポール・スタンレーと共同設立したRock & Brewsレストラン・チェーンがワシントン州リッジフィールドに新たに開いた店舗のグランド・オープニングで、シモンズ(B, Vo)は、ギタリストのブレント・ウッズとザック・スローン、ドラマーのブライアン・ティッシーのラインナップで、キッスやモーターヘッド、レッド・ツェッペリンなどの楽曲をプレイし、キッスのギタリスト、トミー・セイヤーが2曲にゲスト出演した。

彼らは以下の18曲をパフォーマンスしたという。「Deuce」(キッス)「War Machine」(キッス)「Detroit Rock City」(キッス)「Weapons Of Mass Destruction」(ジーン・シモンズ)「Ace Of Spades」(モーターヘッド)「Communication Breakdown」(レッド・ツェッペリン)「I Love It Loud」(キッス)「Shout It Out Loud」(キッス)「Love Gun」(キッス)「Calling Dr. Love」(キッス)「Cold Gin」(キッス)「Parasite」(キッス)with トミー・セイヤー「Lick It Up」(キッス)with トミー・セイヤー「Are You Ready?」(ジーン・シモンズ)「100,000 Years」(キッス)「Let Me Go, Rock ’N’ Roll」(キッス)「I Was Made For Lovin’ You」(キッス)「Rock And Roll All Nite」(キッス)シモンズが、ジーン・シモンズ・バンドのライブ活動を行うのは2018年以来で、今後、4月26日にブラジルで開かれる<Summer Breeze>フェスティバルに出演し、7〜8月にヨーロッパ各地で開催されるフェスティバルでパフォーマンスする。Ako Suzuki