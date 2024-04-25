ホージア、シングルが全米1位に輝いた34年ぶり、4番目のアイルランド人アーティストに
ホージアの最新シングル「Too Sweet」が、今週、全米シングル・チャート（Billboard Hot 100）で1位に輝いた。ホージアにとって初の全米1位であり、アイルランドのアーティストがBillboard Hot 100の首位に輝くのは、シネイド・オコナーの「Nothing Compares 2 U」（1990年）以来34年ぶりだったという。
アイルランド人アーティストによる楽曲ではこれまで、ギルバート・オサリバンの「Alone Again (Naturally)」（1972年）を初に、U2の「With Or Without You」と「I Still Haven’t Found What I’m Looking For」（共に1987年）、シネイド・オコナーの「Nothing Compares 2 U」（1990年）が全米1位を獲得しており、ホージアは4アクト、5曲目となった。
ホージアは、アルバムでは2019年発表のセカンド『Wasteland, Baby!』で全米（Billboard 200）1位を獲得していた。
Ako Suzuki
Hozier Thanks Fans After ‘Too Sweet’ Tops #Hot100: ‘I’m Taken Massively by Surprise’ https://t.co/ZySrdy7BWU— billboard (@billboard) April 23, 2024