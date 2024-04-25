アマゾン「Prime Video」、5月の新着作品は「ゴジラ-1.0」「鬼滅の刃 柱稽古編」など
アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」において、5月に配信がスタートする作品が発表された。
国内映画では、第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した「ゴジラ-1.0」が5月3日から独占配信される。
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海外映画では、アン・ハサウェイが主演を務めるAmazonオリジナル作品「アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～」や「イコライザー THE FINAL」が登場。テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編は5月13日から配信される。
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(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable5月の新着予定作品一覧 映画（日本） 5月1日
「ALWAYS 三丁目の夕日」
「ALWAYS 続・三丁目の夕日」
「ALWAYS 三丁目の夕日’64」
「桐島、部活やめるってよ」
「サイド バイ サイド 隣にいる人」
「シャイロックの子供たち」
「舞台「ゲゲゲの鬼太郎」」 ＊独占配信 5月3日
「ゴジラ-1.0」 ＊見放題独占配信
「ゴジラ-1.0／C」 ＊見放題独占配信
「シン・ゴジラ：オソ」 ＊見放題独占配信
「シン・ゴジラ」
「ゴジラ」
「ゴジラの逆襲」
「キングコング対ゴジラ」
「モスラ対ゴジラ」
「三大怪獣 地球最大の決戦」
「怪獣大戦争」
「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘
「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」
「怪獣総進撃」
「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」
「ゴジラ対ヘドラ」
「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」
「ゴジラ対メガロ」
「ゴジラ対メカゴジラ」
「メカゴジラの逆襲」
「ゴジラ('84)」
「ゴジラ VS ビオランテ」
「ゴジラ VS キングギドラ」
「ゴジラ VS モスラ」
「ゴジラ VS メカゴジラ」
「ゴジラ VS スペースゴジラ」
「ゴジラ VS デストロイア」
「ゴジラ 2000 -ミレニアム-」
「ゴジラ×メガギラス G 消滅作戦」
「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」
「ゴジラ×メカゴジラ」
「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京 SOS」
「ゴジラ FINAL WARS」
※「シン・ゴジラ」は現在見放題配信中 5月10日
「あぶない刑事」
「またまたあぶない刑事」
「もっともあぶない刑事」
「あぶない刑事リターンズ」
「あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE」
「あぶない刑事フォーエヴァー TV スペシャル'98」
「まだまだあぶない刑事」
「さらば あぶない刑事」 5月13日
「流浪の月」 5月15日
「DEATH NOTE デスノート」
「デスノート the Last name」
「デスノート Light up the NEW world」
「L change the WorLd」 5月22日
「探偵は BAR にいる」
「探偵は BAR にいる 2 ススキノ大交差点」
「探偵は BAR にいる 3」
「バトル・ロワイアル」
「バトル・ロワイアルII 鎮魂歌」 5月27日
「月の満ち欠け」 5月29日
「雨に叫べば（R15版）」
「破戒」 アニメ映画（日本） 5月29日
「ブルーサーマル」 映画（海外） 5月1日
「コカイン・ベア」
「ワイルド・スピード/スーパーコンボ」
「ペット 2」 5月2日
Amazon Original「アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～」（The Idea Of You／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 5月17日
「アス」 5月10日
「イコライザー THE FINAL」 ＊見放題独占配信 5月23日
Amazon Original「ブルーエンジェルズ」（The Blue Angels／アメリカ） ＊午後 4 時から独占配信 5月26日
「オデッセイ」
「コン・エアー」
「ザ・ビーチ」
「ザ・ロック」
「ジャッジ・ドレッド」 5月28日
Amazon Original「フォー ラブ＆ライフ ～ＡＬＳ患者の活動を追って～」（For Love & Life: No Ordinary Campaign／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 5月30日
Amazon Original「ダイ・ハート２：ダイ・ハーター」（Die Hart 2: Die Harter／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 テレビドラマ（日本） 5月1日
「義母と娘のブルース」
「義母と娘のブルース 2020 年謹賀新年スペシャル」
「義母と娘のブルース 2022 年謹賀新年スペシャル」
「マイファミリー」
「ペンディングトレイン―8 時 23 分、明日 君と」
「青野くんに触りたいから死にたい」
「アクターズ・ショート・フィルム３」
「雨に消えた向日葵」
「あんのリリック -桜木杏、俳句はじめてみました-」
「いりびと-異邦人-」
「演じ屋」
「殺意の道程」
「シャイロックの子供たち」
「邪神の天秤 公安分析班」
「正体」
「セイレーンの懺悔」
「早朝始発の殺風景」
「だから殺せなかった」
「トッカイ ～不良債権特別回収部～」
「にんげんこわい」
「薄桜鬼」
「東野圭吾「さまよう刃」」
「松本清張「眼の壁」」
「密告はうたう 警視庁監察ファイル」
「宮部みゆき「ソロモンの偽証」」
「向こうの果て」
「DORONJO／ドロンジョ」
「ヒル」
「鵜頭川村事件」
「ペンションメッツァ」
「夜がどれほど暗くても」
「リビングの松永さん」 5月17日
「両刃の斧」 5月18日
「岸辺露伴は動かない」第4期 ＊見放題独占配信 テレビドラマ（海外） 5月9日
Amazon Original「マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～」（Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns／ドイツ）シーズン1
＊午前9時から独占配信 5月16日
Amazon Original「アウターレンジ ～領域外～」（Outer Range／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占 配信 5月24日
Amazon Original「DOM ドン ～若きギャングの物語～」（Dom／ブラジル）シーズン3 ＊午後12時から独占配信 5月24日
Amazon Original「誰が彼を殺したか？」（?Quien lo mato?／メキシコ）シーズン1 ＊午後3時から独占配信 テレビアニメ（国内） 5月13日（月）
「テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編」 テレビアニメ（海外） 5月1日
「おさるのジョージ」シーズン 1-14 バラエティー（日本） 5月1日（水）
「爆裂バラエティ シャバダバの空に」 バラエティー（海外） 5月3日
Amazon Original「ジェレミー・クラークソン 農家になる」（Clarkson's Farm／イギリス）シーズン3 ＊午前8時から独占配信 5月9日
Amazon Original「ゴート ～No.1 リアリティスターは誰だ！～」（The Goat／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 音楽（日本） 5月17日
「2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'」＊独占配信 5月24日
「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸（さき）わう夏 ＠NIPPON BUDOUKAN 2023」＊独占配信 スポーツ（日本） 5月6日
「Prime Video Presents Live Boxing 8」 ＊午後5時から独占ライブ配信 5月17日
「山本由伸 独占密着：MLBへの挑戦」 ＊独占配信