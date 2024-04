【「Prime Video」5月配信予定作品】4月25日 公開

Amazonは、同社のビデオストリーミングサービス「Prime Video」にて、5月から配信される新着作品を公開した。

今月は、第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した映画「ゴジラ-1.0」や「テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編」、マンガ「ジョジョの奇妙な冒険」に登場するマンガ家・岸辺露伴を主人公にしたスピンオフドラマ「岸辺露伴は動かない」第4期などが配信されるほか、井上尚弥選手対ルイス・ネリ選手をメインカードとする「Prime Video Presents Live Boxing 8」の独占ライブ配信も実施される。なお、視聴には「Amazonプライム」の会員登録が必要となる。

作品紹介(一部)

【ゴジラ-1.0】

ゴジラ70周年記念作品として製作された本作は、戦後復興へ向かって歩き出した日本を舞台に、ある日突然現われて無辜の人々を無(ゼロ)から負(マイナス)へ叩き落そうとするゴジラと、ゴジラに抗い必死に生きようとする人々の姿を描き、興行収入74.5億円、観客動員493万人(※1)を記録した。

「ゴジラ-1.0」のモノクロ版となる「ゴジラ-1.0/C」、庵野秀明氏が脚本・総監督、樋口真嗣氏が監督・特技監督を務めた映画「シン・ゴジラ」のモノクロ版となる「シン・ゴジラ:オルソ」を含む、ゴジラオ邦画実写全30作品(※2)も配信される。

(※1)2024年4月21日時点「ゴジラ-1.0/C」を含む。

(※2)派生モノクロ作品は作品数にカウントされていません。

【テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編】

吾峠呼世晴氏によるマンガ作品が原作としたアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編が登場。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子(※1)を人間に戻すため、「鬼殺隊」へ入隊することから始まる本作。来たる鬼舞辻無惨(※2)との決戦に向け、鬼殺隊最強の剣士「柱」による様々な訓練を経て炭治郎ら鬼殺隊士たちが成長していく物語が見放題配信される。

(※1)禰豆子の禰は「ネ+爾」が正しい表記

(※2)辻は一点しんにょう

【「岸辺露伴は動かない」第4期】

荒木飛呂彦氏のマンガ「ジョジョの奇妙な冒険」に登場するマンガ家・岸辺露伴を主人公にしたスピンオフ作品を、高橋一生さん主演で実写化した「岸辺露伴は動かない」の第4期が登場する。

今回ドラマ化されるエピソード「密漁海岸」では、料理で客の体の悪いところを改善させる不思議な力を持ったイタリアンレストランのシェフ、トニオ・トラサルディが、フィアンセの病を治すために伝説の幻のアワビを手に入れようと露伴に密漁を持ちかける。また、「密漁海岸」を別視点で描いたPrime Video限定エピソードが独占配信される。

5月新着予定作品一覧

映画(日本)

5月1日

・「ALWAYS 三丁目の夕日」

・「ALWAYS 続・三丁目の夕日」

・「ALWAYS 三丁目の夕日’64」

・「桐島、部活やめるってよ」

・「サイド バイ サイド 隣にいる人」

・「シャイロックの子供たち」

・「舞台『ゲゲゲの鬼太郎』」*独占配信

5月3日

・「ゴジラ-1.0」*見放題独占配信

・「ゴジラ-1.0/C」*見放題独占配信

・「シン・ゴジラ:オルソ」*見放題独占配信

・「シン・ゴジラ」

・「ゴジラ」

・「ゴジラの逆襲」

・「キングコング対ゴジラ」

・「モスラ対ゴジラ」

・「三大怪獣 地球最大の決戦」

・「怪獣大戦争」

・「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」

・「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」

・「怪獣総進撃」

・「ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃」

・「ゴジラ対ヘドラ」

・「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」

・「ゴジラ対メガロ」

・「ゴジラ対メカゴジラ」

・「メカゴジラの逆襲」

・「ゴジラ ('84)」

・「ゴジラVSビオランテ」

・「ゴジラVSキングギドラ」

・「ゴジラVSモスラ」

・「ゴジラVSメカゴジラ」

・「ゴジラVSスペースゴジラ」

・「ゴジラVSデストロイア」

・「ゴジラ2000 -ミレニアム-」

・「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」

・「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」

・「ゴジラ×メカゴジラ」

・「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」

・「ゴジラ FINAL WARS」

※「シン・ゴジラ」は現在見放題配信中

5月10日

・「あぶない刑事」

・「またまたあぶない刑事」

・「もっともあぶない刑事」

・「あぶない刑事リターンズ」

・「あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE」

・「あぶない刑事フォーエヴァー TVスペシャル'98」

・「まだまだあぶない刑事」

・「さらば あぶない刑事」

5月13日

・「流浪の月」

5月15日

・「DEATH NOTE デスノート」

・「デスノート the Last name」

・「デスノート Light up the NEW world」

・「L change the WorLd」

5月22日

・「探偵はBARにいる」

・「探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点」

・「探偵はBARにいる3」

・「バトル・ロワイアル」

・「バトル・ロワイアルII 鎮魂歌」

5月27日

・「月の満ち欠け」

5月29日

・「雨に叫べば(R15版)」

・「破戒」

アニメ映画(日本)

5月29日

・「ブルーサーマル」

映画(海外)

5月1日

・「コカイン・ベア」

・「ワイルド・スピード/スーパーコンボ」

・「ペット2」

5月2日

・Amazon Original「アイデア・オブ・ユー ~大人の愛が叶うまで~」(The Idea Of You/アメリカ) *16時から独占配信

5月17日

・「アス」

5月10日

・「イコライザー THE FINAL」 *見放題独占配信

5月23日

・Amazon Original「ブルーエンジェルズ」(The Blue Angels/アメリカ) *16時から独占配信

5月26日

・「オデッセイ」

・「コン・エアー」

・「ザ・ビーチ」

・「ザ・ロック」

・「ジャッジ・ドレッド」

5月28日

・Amazon Original「フォー ラブ&ライフ ~ALS患者の活動を追って~」(For Love & Life: No Ordinary Campaign/アメリカ) *16時から独占配信

5月30日

・Amazon Original「ダイ・ハート2:ダイ・ハーター」(Die Hart 2: Die Harter/アメリカ) *16時から独占配信

テレビドラマ(日本)

5月1日

・「義母と娘のブルース」

・「義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル」

・「義母と娘のブルース 2022年謹賀新年スペシャル」

・「マイファミリー」

・「ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と」

・「青野くんに触りたいから死にたい」

・「アクターズ・ショート・フィルム3」

・「雨に消えた向日葵」

・「あんのリリック -桜木杏、俳句はじめてみました-」

・「いりびと-異邦人-」

・「演じ屋」

・「殺意の道程」

・「シャイロックの子供たち」

・「邪神の天秤 公安分析班」

・「正体」

・「セイレーンの懺悔」

・「早朝始発の殺風景」

・「だから殺せなかった」

・「トッカイ ~不良債権特別回収部~」

・「にんげんこわい」

・「薄桜鬼」

・「東野圭吾『さまよう刃』」

・「松本清張『眼の壁』」

・「密告はうたう 警視庁監察ファイル」

・「宮部みゆき「ソロモンの偽証」」

・「向こうの果て」

・「DORONJO/ドロンジョ」

・「ヒル」

・「鵜頭川村事件」

・「ペンションメッツァ」

・「夜がどれほど暗くても」

・「リビングの松永さん」

5月17日

・「両刃の斧」

5月18日

・「岸辺露伴は動かない」第4期 *見放題独占配信

テレビドラマ(海外)

5月9日

・Amazon Original「マクストン・ホール ~私たちをつなぐ世界~」(Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns/ドイツ)シーズン1 *9時から独占配信

5月16日

・Amazon Original「アウターレンジ ~領域外~」(Outer Range/アメリカ)シーズン2 *16時から独占配信

5月24日

・Amazon Original「DOMドン ~若きギャングの物語~」(Dom/ブラジル)シーズン3 *12時から独占配信

・Amazon Original「誰が彼を殺したか?」(¿Quién lo mató?/メキシコ)シーズン1 *15時から独占配信

テレビアニメ(日本)

5月13日

・「テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編」

テレビアニメ(海外)

5月1日

・「おさるのジョージ」シーズン1-14

バラエティー(日本)

5月1日

・「爆裂バラエティ シャバダバの空に」

バラエティー(海外)

5月3日

・Amazon Original「ジェレミー・クラークソン 農家になる」(Clarkson's Farm/イギリス)シーズン3 *8時から独占配信

5月9日

・Amazon Original「ゴート ~No.1リアリティスターは誰だ!~」(¿The Goat/アメリカ)シーズン1 *16時から独占配信

音楽(日本)

5月17日

・「2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'」*独占配信

5月24日

・「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸(さき)わう夏 @NIPPON BUDOUKAN 2023」*独占配信

スポーツ(日本)

5月6日

・「Prime Video Presents Live Boxing 8」*17時から独占ライブ配信

5月17日

・「山本由伸 独占密着:MLBへの挑戦」*独占配信

Prime Videoチャンネル最初の2カ月、月額99円キャンペーンが期間限定で開催

キャンペーン期間:4月26日~5月9日

4月26日から5月9日の期間中に登録した人限定で、Prime Videoチャンネルの月額利用料が最初の2カ月間、月額99円になるキャンペーンが実施される。韓流・アジア系チャンネルまで全8チャンネルが対象になる。

・キャンペーン対象Prime Videoチャンネル名称および料金(税込)

「dアニメストア for Prime Video」月額 550円

「アニメタイムズ」月額 437円

「東映アニメチャンネル」月額 350円

「韓国ドラマ・エンタメ Channel K」月額 550円

「アジアPremium」月額 550円

「エンタメ・アジア」月額 660円

「時代劇専門チャンネルNET」月額 550円

「マイ★ヒーロー」月額 499円

DAZN: Prime Videoチャンネル「DAZN(ダゾーン)」でいよいよプロ野球セ・パ交流戦がスタート!

Prime Videoチャンネル「DAZN(ダゾーン)」で届けるプロ野球の、セ・パ交流戦がいよいよ5月28日からスタートする。開幕から約1カ月が経過し、早くも熾烈な戦いが繰り広げられる中、各チームは交流戦の優勝か賭けて6月16日までの18戦を戦うことになる。勝敗はペナントレースにも反映され、交流戦を機にどのチームが勢いを増すことになるのか注目される。

5月28日からの最初の3連戦は「東京ヤクルトスワローズvs千葉ロッテマリーンズ」・「横浜DeNAベイスターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス」・「中日ドラゴンズvs埼玉西武ライオンズ」・「阪神タイガースvs北海道日本ハムファイターズ」など、普段は見ることのできない対戦を楽しめる。

【DAZN】

月額料金:4,200円(DAZN Standard・税込)

*Prime Videoチャンネルでのご視聴プランは「DAZN Standard」のみとなります

*アドオン(追加有料コンテンツなど)のご利用はできません

*Prime Videoで、DAZNのプロ野球読売ジャイアンツおよびパシフィック・リーグ主催試合の配信をお探しの場合は、代わりにDAZNアプリまたはDAZNウェブサイトからこのコンテンツにアクセスし、Amazonアカウントの認証情報を使用してログインしてください。

「J SPORTS STADIUM2024 ~セ・パ交流戦~ 広島東洋カープ主催試合」全試合生中継

ペナントレース優勝へ大きな影響をもたらすセ・パ交流戦が5月28日からスタート。「J SPORTS」チャンネルにて配信される。

・5月28日~30日:「広島 vs. オリックス」

・6月4日~6日:「広島 vs. 北海道日本ハム」

・6月7日~8日:「広島 vs. 千葉ロッテ」

【J SPORTS】

月額料金:2,178円

