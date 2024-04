◆アマプラ5月新着コンテンツ発表

◆「ゴジラ-1.0」

【モデルプレス=2024/04/25】Amazon Prime Video配信作品の5月新着コンテンツが発表された。1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2024年5月は話題の映画や人気のTV番組、スポーツのライブ配信などが続々と加わる。第96回アカデミー賞(R)で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』を5月3日(金・祝)から見放題独占配信する。ゴジラ70周年記念作品として製作された同作は、戦後復興へ向かって歩き出した日本を舞台に、ある日突然現れて無辜の人々を無(ゼロ)から負(マイナス)へ叩き落そうとするゴジラと、ゴジラに抗い必死に生きようとする人々の姿を描き、興行収入74.5億円、観客動員493万人(※1)を記録した。

◆「月の満ち欠け」

◆「岸辺露伴は動かない」第4期

◆テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編

◆「2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’」

◆「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏 @NIPPON BUDOUKAN 2023」

◆Amazon Original「アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜」(The Idea Of You/アメリカ)

◆「イコライザー THE FINAL」

◆「Prime Video Presents Live Boxing 8」

◆「山本由伸 独占密着:MLBへの挑戦」

◆2024年5月新着予定作品一覧

◆映画(日本)

◆アニメ映画(日本)

◆映画(海外)

◆テレビドラマ(日本)

◆テレビドラマ(海外)

◆テレビアニメ(日本)

◆テレビアニメ(海外)

◆バラエティー(日本)

◆バラエティー(海外)

◆音楽(日本)

◆スポーツ(日本)

さらに、『ゴジラ-1.0』のモノクロ版となる『ゴジラ-1.0/C』、庵野秀明氏が脚本・総監督、樋口真嗣氏が監督・特技監督を務めた映画『シン・ゴジラ』のモノクロ版となる『シン・ゴジラ:オルソ』を含む、ゴジラ邦画実写全30作品(※2)も同日より視聴できる。※1 2024年4月21日時点『ゴジラ-1.0/C』を含む。※2 派生モノクロ作品は作品数にカウントされていない。直木賞を受賞した佐藤正午氏のベストセラー純愛小説を原作に、廣木隆一氏がメガホンを取った『月の満ち欠け』を5月27日(月)から見放題配信する。同作は、突然の事故で愛する妻・梢(柴咲コウ)と娘・瑠璃(菊池日菜子)を亡くした小山内堅(大泉洋)と、かつて正木瑠璃(有村架純)と許されない恋をした三角哲彦(目黒蓮)が、「瑠璃」の存在によって交錯していくミステリアスなラブストーリーだ。世界的な人気を誇る荒木飛呂彦氏の漫画「ジョジョの奇妙な冒険」に登場する漫画家・岸辺露伴を主人公にしたスピンオフ作品を、高橋一生氏主演で実写化した『岸辺露伴は動かない』第4期を5月18日(土)から見放題独占配信する。今回ドラマ化されるエピソード「密漁海岸」では、料理で客の体の悪いところを改善させる不思議な力を持ったイタリアンレストランのシェフ、トニオ・トラサルディが、フィアンセの病を治すために伝説の幻のアワビを手に入れようと露伴に密漁を持ちかける。また、「密漁海岸」を別視点で描いたPrime Video限定エピソードを独占配信する。集英社ジャンプコミックス1巻〜23巻で累計発行部数1億5000万部を突破した吾峠呼世晴氏による漫画作品が原作。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、「鬼殺隊」へ入隊することから始まる本作。来たる鬼舞辻無惨(※辻は一点しんにょう)との決戦に向け、鬼殺隊最強の剣士「柱」による様々な訓練を経て炭治郎ら鬼殺隊士たちが成長していく物語『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を、5月13日(月)から見放題配信する。累計20万人を動員したグローバルボーイズグループJO1の全国ツアーは、2023年8月5日から10月19日の3カ月間に渡って6都市で13公演を開催し、追加公演として念願の単独ドーム公演を果たした。京セラドーム大阪公演の2日目を収録した『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'』を、5月17日(金)から独占配信する。情熱的な歌と華麗なダンスパフォーマンス、臨場感あふれるサウンドと映像が楽しめる。日本を代表するアーティスト福山雅治が自ら初監督した自身初のライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸(さき)わう夏 @NIPPON BUDOUKAN 2023』を、5月24日(金)から独占配信する。福山が総合演出を務めた、3年半ぶりに観客の声出しが解禁された記念すべきライブを、最新のテクノロジーを駆使して撮影し、ストーリー性や故郷長崎の美しい景色も盛り込み、福山氏の脳内にある理想を追求した、究極の“ライブを超えたライブ”が実現した。アン・ハサウェイと、『赤と白とロイヤルブルー』のニコラス・ガリツィンが主演するロマンチック・コメディ映画 Amazon Original『アイデア・オブ・ユー〜大人の愛が叶うまで〜』を、5月2日(木)から独占配信する。娘の付き添いで行った野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」で運命的な出会いをした40歳のシングルマザー・ソレーヌと、地球上でもっともホットなボーイズ・バンド「オーガスト・ムーン」でリードボーカルを務める24歳のヘイズ・キャンベル。燃え上がるような恋に落ちた年の差カップルの恋の行方を描いている。人気アクションシリーズ最終章となる『イコライザー THE FINAL』を、5月10日(金)から見放題独占配信する。本作では、イタリアの田舎町で人々の優しさに触れ、世の悪を抹消するイコライザーの仕事を引退することを決意したロバート・マッコール(デンゼル・ワシントン氏)が、大切な人々を守るために始めた、最後にして最大の戦いを描く。2024年5月6日(月・振替休日)に東京ドームで行われる4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、4階級制覇王者の井上尚弥選手(31歳=大橋)対元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ選手(29歳=メキシコ)をメインカードとする4試合の世界タイトルマッチを、『Prime Video Presents Live Boxing 8』として独占ライブ配信する。東京ドームでボクシングが行われるのは1990年2月の世界ヘビー級タイトルマッチ、マイク・タイソン選手対ジェームス・ダグラス選手以来、34年ぶりだ。さらに、井上選手とネリ選手の単独インタビューや練習風景を交えながら、彼らの軌跡と試合に向けた思いとその裏側に迫った特別番組『独占密着 井上尚弥VSルイス・ネリ 東京ドーム決戦直前SP』と、プレゼン形式で試合の見どころを紹介するトークバラエティー『知れば100倍楽しめる! 井上尚弥 ”世紀の一戦”が東京ドームにくる〜SP』をPrime VideoとPrime Videoの公式YouTubeで見られる。2023年12月にロサンゼルス・ドジャースと投手史上最高額で契約した山本由伸投手。移籍表明から初勝利までの裏側を独占密着した『山本由伸 独占密着:MLBへの挑戦』を、5月17日(金)から独占配信する。複数球団との交渉の末、ドジャース入りを決断した裏側、飛躍のきっかけとなった19歳の分岐点、そして、メジャー初勝利を手にするまで。山本投手自身や恩師のインタビューも交えながら、夢の舞台への挑戦を密着した映像とともに全3話構成で伝える。2024年5月1日(水)・『ALWAYS三丁目の夕日』・『ALWAYS続・三丁目の夕日』・『ALWAYS三丁目の夕日‘64』・『桐島、部活やめるってよ』・『サイドバイサイド隣にいる人』・『シャイロックの子供たち』・舞台『ゲゲゲの鬼太郎』※独占配信2024年5月3日(金・祝)・『ゴジラ-1.0』※見放題独占配信・『ゴジラ-1.0/C』※見放題独占配信・『シン・ゴジラ:オルソ』※見放題独占配信・『シン・ゴジラ』・『ゴジラ』・『ゴジラの逆襲』・『キングコング対ゴジラ』・『モスラ対ゴジラ』・『三大怪獣地球最大の決戦』・『怪獣大戦争』・『ゴジラ・エビラ・モスラ南海の大決闘』・『怪獣島の決戦ゴジラの息子』・『怪獣総進撃』・『ゴジラ・ミニラ・ガバラオール怪獣大進撃』・『ゴジラ対ヘドラ』・『地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン』・『ゴジラ対メガロ』・『ゴジラ対メカゴジラ』・『メカゴジラの逆襲』・『ゴジラ(‘84)』・『ゴジラVSビオランテ』・『ゴジラVSキングギドラ』・『ゴジラVSモスラ』・『ゴジラVSメカゴジラ』・『ゴジラVSスペースゴジラ』・『ゴジラVSデストロイア』・『ゴジラ2000-ミレニアム-』・『ゴジラ×メガギラスG消滅作戦』・『ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃』・『ゴジラ×メカゴジラ』・『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS』・『ゴジラFINAL WARS』※『シン・ゴジラ』は現在見放題配信中2024年5月10日(金)・『あぶない刑事』・『またまたあぶない刑事』・『もっともあぶない刑事』・『あぶない刑事リターンズ』・『あぶない刑事フォーエヴァーTHEMOVIE』・『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル‘98』・『まだまだあぶない刑事』・『さらばあぶない刑事』2024年5月13日(月)・『流浪の月』2024年5月15日(水)・『DEATH NOTEデスノート』・『デスノートthe Last name』・『デスノートLight up the NEW world』・『L change the World』2024年5月22日(水)・『探偵はBARにいる』・『探偵はBARにいる2ススキノ大交差点』・『探偵はBARにいる3』・『バトル・ロワイアル』・『バトル・ロワイアル仰炭臆痢2024年5月27日(月)・『月の満ち欠け』2024年5月29日(水)・『雨に叫べば(R15版)』・『破戒』2024年5月29日(水)・『ブルーサーマル』2024年5月1日(水)・『コカイン・ベア』・『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』・『ペット2』2024年5月2日(木)・Amazon Original『アイデア・オブ・ユー〜大人の愛が叶うまで〜』(The Idea Of You/アメリカ)※午後4時から独占配信2024年5月17日(金)・『アス』2024年5月10日(金)・『イコライザーTHEFINAL』※見放題独占配信2024年5月23日(木)・Amazon Original『ブルーエンジェルズ』(The Blue Angels/アメリカ)※午後4時から独占配信2024年5月26日(日)・『オデッセイ』・『コン・エアー』・『ザ・ビーチ』・『ザ・ロック』・『ジャッジ・ドレッド』2024年5月28日(火)・Amazon Original『フォー ラブ&ライフ〜ALS患者の活動を追って〜』(For Love & Life: No Ordinary Campaign/アメリカ)※午後4時から独占配信2024年5月30日(木)・Amazon Original『ダイ・ハート2:ダイ・ハーター』(Die Hart 2: Die Harter/アメリカ)※午後4時から独占配信2024年5月1日(水)・『義母と娘のブルース』・『義母と娘のブルース2020年謹賀新年スペシャル』・『義母と娘のブルース2022年謹賀新年スペシャル』・『マイファミリー』・『ペンディングトレイン―8時23分、明日君と』・『青野くんに触りたいから死にたい』・『アクターズ・ショート・フィルム3』・『雨に消えた向日葵』・『あんのリリック -桜木杏、俳句はじめてみました-』・『いりびと-異邦人-』・『演じ屋』・『殺意の道程』・『シャイロックの子供たち』・『邪神の天秤 公安分析班』・『正体』・『セイレーンの懺悔』・『早朝始発の殺風景』・『だから殺せなかった』・『トッカイ〜不良債権特別回収部〜』・『にんげんこわい』・『薄桜鬼』・『東野圭吾「さまよう刃」』・『松本清張「眼の壁」』・『密告はうたう 警視庁監察ファイル』・『宮部みゆき「ソロモンの偽証」』・『向こうの果て』・『DORONJO/ドロンジョ』・『ヒル』・『鵜頭川村事件』・『ペンションメッツァ』・『夜がどれほど暗くても』・『リビングの松永さん』2024年5月17日(金)・『両刃の斧』2024年5月18日(土)・『岸辺露伴は動かない』第4期※見放題独占配信2024年5月9日(木)・Amazon Original『マクストン・ホール〜私たちをつなぐ世界〜』(Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns/ドイツ)シーズン1※午前9時から独占配信2024年5月16日(木)・Amazon Original『アウターレンジ〜領域外〜』(Outer Range/アメリカ)シーズン2※午後4時から独占配信2024年5月24日(金)・Amazon Original『DOMドン〜若きギャングの物語〜』(Dom/ブラジル)シーズン3*午後12時から独占配信2024年5月24日(金)・Amazon Original『誰が彼を殺したか?』(¿Quién lo mató?/メキシコ)シーズン1*午後3時から独占配信2024年5月13日(月)・テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編2024年5月1日(水)・『おさるのジョージ』シーズン1-142024年5月1日(水)・『爆裂バラエティ シャバダバの空に』2024年5月3日(金・祝)・Amazon Original『ジェレミー・クラークソン農家になる』(Clarkson's Farm/イギリス)シーズン3※午前8時から独占配信2024年5月9日(木)・Amazon Original『ゴート〜No.1リアリティスターは誰だ!〜』(¿The Goat/アメリカ)シーズン1※午後4時から独占配信2024年5月17日(金)・『2023JO12NDARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'』※独占配信2024年5月24日(金)・『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸(さき)わう夏 @NIPPON BUDOUKAN 2023』※独占配信2024年5月6日(月・振替休日)・『Prime Video Presents Live Boxing 8』※午後5時から独占ライブ配信2024年5月17日(金)・『山本由伸 独占密着:MLBへの挑戦』【Not Sponsored 記事】