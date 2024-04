尾崎豊の32回目となる命日2024年4月25日(木)に、これまで配信サービスでは見ることのできなかった映像作品が一挙初配信スタートした。関連記事: 尾崎豊突然の死から30年目、貴重な証言で描くノンフィクション発売 最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)が、4月25日(木)19時からU-NEXTで独占ライブ初配信される。また、4thアルバム『街路樹』のリリース直後に行われた、最初で最後の東京ドーム・ライブ『LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12』より、シングル曲や名曲12曲が、U-NEXT、YouTube、Apple Musicほか音楽配信サービスで初配信となる。

<配信情報>最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)ライブ配信:2024年4月25日(木)19:00〜ライブ終了までU-NEXTで独占ライブ初配信※見逃し配信はありません※視聴可能デバイスに関しては下記リンクでご確認ください視聴リンク:https://t.unext.jp/r/yutakaozaki=収録曲=(全26曲)1. COLD WIND2. ISM3. Driving All Night【5thシングル】4. 彼5. 米軍キャンプ6. Teenage Blue7. 群衆の中の猫8. Forget-me-not【17thシングル】9. LIFE10. 時11. 卒業【4thシングル】12. 遠い空13. Scrap Alley14. Scrambling Rock'N'Roll15. 紙切れとバイブル16. Freeze Moon17. 十七歳の地図【2ndシングル】18. 路上のルール19. 愛の消えた街20. 核(CORE)【6thシングル】21. 太陽の破片【7thシングル】22. 街路樹23. シェリー24. I LOVE YOU【11thシングル】25. 理由26. 僕が僕であるために■尾崎豊「LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12」単曲ライヴ映像(全12曲) プレイリスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rDUvcsLuTgueaXL1Pyi6dO9■MVプレイリスト:https://youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rCDr6-BHdlYmvr1SrZlU1EL&feature=sharedワーナーミュージック尾崎豊サイト:https://wmg.jp/ozakiyutaka/尾崎豊アーティストページ(配信):https://WarnerMusicJapan.lnk.to/ozakidspPu