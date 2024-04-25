尾崎豊、命日の4月25日に最初で最後の東京ドームライブ映像やMV一挙初配信
尾崎豊の32回目となる命日2024年4月25日（木）に、これまで配信サービスでは見ることのできなかった映像作品が一挙初配信スタートした。
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最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)が、4月25日（木）19時からU-NEXTで独占ライブ初配信される。また、4thアルバム『街路樹』のリリース直後に行われた、最初で最後の東京ドーム・ライブ『LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12』より、シングル曲や名曲12曲が、U-NEXT、YouTube、Apple Musicほか音楽配信サービスで初配信となる。
＜配信情報＞
最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)
ライブ配信：2024年4月25日（木）19:00〜ライブ終了まで
U-NEXTで独占ライブ初配信
※見逃し配信はありません
※視聴可能デバイスに関しては下記リンクでご確認ください
視聴リンク：https://t.unext.jp/r/yutakaozaki
=収録曲=(全26曲)
1. COLD WIND
2. ISM
3. Driving All Night【5thシングル】
4. 彼
5. 米軍キャンプ
6. Teenage Blue
7. 群衆の中の猫
8. Forget-me-not【17thシングル】
9. LIFE
10. 時
11. 卒業【4thシングル】
12. 遠い空
13. Scrap Alley
14. Scrambling Rock'N'Roll
15. 紙切れとバイブル
16. Freeze Moon
17. 十七歳の地図【2ndシングル】
18. 路上のルール
19. 愛の消えた街
20. 核（CORE）【6thシングル】
21. 太陽の破片【7thシングル】
22. 街路樹
23. シェリー
24. I LOVE YOU【11thシングル】
25. 理由
26. 僕が僕であるために
■尾崎豊「LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12」単曲ライヴ映像（全12曲） プレイリスト：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rDUvcsLuTgueaXL1Pyi6dO9
■MVプレイリスト：
https://youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rCDr6-BHdlYmvr1SrZlU1EL&feature=shared
ワーナーミュージック尾崎豊サイト：https://wmg.jp/ozakiyutaka/
尾崎豊アーティストページ(配信)：https://WarnerMusicJapan.lnk.to/ozakidspPu
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最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)が、4月25日（木）19時からU-NEXTで独占ライブ初配信される。また、4thアルバム『街路樹』のリリース直後に行われた、最初で最後の東京ドーム・ライブ『LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12』より、シングル曲や名曲12曲が、U-NEXT、YouTube、Apple Musicほか音楽配信サービスで初配信となる。
最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)
ライブ配信：2024年4月25日（木）19:00〜ライブ終了まで
U-NEXTで独占ライブ初配信
※見逃し配信はありません
※視聴可能デバイスに関しては下記リンクでご確認ください
視聴リンク：https://t.unext.jp/r/yutakaozaki
=収録曲=(全26曲)
1. COLD WIND
2. ISM
3. Driving All Night【5thシングル】
4. 彼
5. 米軍キャンプ
6. Teenage Blue
7. 群衆の中の猫
8. Forget-me-not【17thシングル】
9. LIFE
10. 時
11. 卒業【4thシングル】
12. 遠い空
13. Scrap Alley
14. Scrambling Rock'N'Roll
15. 紙切れとバイブル
16. Freeze Moon
17. 十七歳の地図【2ndシングル】
18. 路上のルール
19. 愛の消えた街
20. 核（CORE）【6thシングル】
21. 太陽の破片【7thシングル】
22. 街路樹
23. シェリー
24. I LOVE YOU【11thシングル】
25. 理由
26. 僕が僕であるために
■尾崎豊「LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12」単曲ライヴ映像（全12曲） プレイリスト：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rDUvcsLuTgueaXL1Pyi6dO9
■MVプレイリスト：
https://youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rCDr6-BHdlYmvr1SrZlU1EL&feature=shared
ワーナーミュージック尾崎豊サイト：https://wmg.jp/ozakiyutaka/
尾崎豊アーティストページ(配信)：https://WarnerMusicJapan.lnk.to/ozakidspPu