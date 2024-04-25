¿·NISA¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¡×¤È¤Ï¡© ¥×¥í¤¬¡È4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤ò»ØÅ¦
¡¡Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤äÇÛÅö¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¡£NISA¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÅê»ñ¡×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÉý²þÀµ¤µ¤ì¤¿¿·NISA¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é3¤«·î¤¬¤¿¤Á¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ö¥ë¸åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢¤µ¤é¤Ë4Ëü±ß¤âÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ÊÁê¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤ä¡ÖeMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS¡õP500¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢NISA¤ÏÄ¹´ü¤ÇÀÑÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²¦Æ»¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ø1»þ´Ö¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª¥Þ¥ó¥¬¤È¿Þ²ò¤Ç¤ï¤«¤ë ¿·NISA¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¼¼Ä¹¤ÇÅê»ñ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦Ê¡ÅçÍý¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¿·NISA¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡NISA¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤Ï²¿¤¬ºÇ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é3¤«·î¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ôNISA¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ë¤ª¤±¤ëÇãÉÕUU¿ô¤«¤é¡¢ºÇ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖNISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇºÇ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢eMAXIS Slim¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¤ÈÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6³ä°Ê¾å¤ÎÅê»ñ²È¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¿®Â÷Êó½·¡Ù¤â0.09372¡ó¤È0.05775¡ó¤Ç¤Û¤«¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëNISA¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¢¡Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¡¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×
¡¡Ê¡Åç¤µ¤ó¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤À¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯Ê¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤³¤È¡£³¤³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö8»ñ»º¶ÑÅù·¿¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡¿Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡¿¿·¶½¹ñ³ô¼°¡¢¹ñÆâºÄ·ô¡¿Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¡¿¿·¶½¹ñºÄ·ô¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¡¿³¤³°¥ê¡¼¥È¤Î8¤Ä¤Î»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ»º¤ÈÃÏ°è¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Ê¬¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¤½¤ì¤À¤±Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾ÍèÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë»ñ»º³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·NISA¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡üËü±ß¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ËÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤òÃù¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ÀÑÎ©³Û¤È±¿ÍÑ´ü´Ö¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÍø²ó¤ê¤â·×»»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¬»¶¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍø²ó¤ê¤¬Ê¿¶ÑÅª¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç¤µ¤ó¡Ë
¢¡Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¢¡Ö¥¤¥ó¥É³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡×
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¡ØSENSEX»Ø¿ô¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó3.4ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎS&P500¤â¾å²ó¤ë¾å¾ºÎ¨¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤â2018Ç¯¤ÎÀßÄêÍè¤Ç2.1ÇÜ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢14²¯¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¡¢¶¯¤¤Æâ¼û¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¸ý¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢2028Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾ÌÜGDP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦Âè3°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë¹â¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤È³ô²Á¾å¾º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤â¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£2000Ç¯Âå¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢GDP¤ÇÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢20Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÖeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤ä¡ÖeMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS¡õP500¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢NISA¤ÏÄ¹´ü¤ÇÀÑÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²¦Æ»¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ø1»þ´Ö¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª¥Þ¥ó¥¬¤È¿Þ²ò¤Ç¤ï¤«¤ë ¿·NISA¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¼¼Ä¹¤ÇÅê»ñ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦Ê¡ÅçÍý¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¿·NISA¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é3¤«·î¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ôNISA¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ë¤ª¤±¤ëÇãÉÕUU¿ô¤«¤é¡¢ºÇ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖNISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇºÇ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢eMAXIS Slim¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¤ÈÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6³ä°Ê¾å¤ÎÅê»ñ²È¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¿®Â÷Êó½·¡Ù¤â0.09372¡ó¤È0.05775¡ó¤Ç¤Û¤«¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëNISA¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¢¡Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¡¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×
¡¡Ê¡Åç¤µ¤ó¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤À¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯Ê¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤³¤È¡£³¤³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö8»ñ»º¶ÑÅù·¿¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡¿Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡¿¿·¶½¹ñ³ô¼°¡¢¹ñÆâºÄ·ô¡¿Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¡¿¿·¶½¹ñºÄ·ô¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¡¿³¤³°¥ê¡¼¥È¤Î8¤Ä¤Î»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ»º¤ÈÃÏ°è¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Ê¬¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¤½¤ì¤À¤±Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾ÍèÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë»ñ»º³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·NISA¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡üËü±ß¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ËÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤òÃù¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ÀÑÎ©³Û¤È±¿ÍÑ´ü´Ö¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÍø²ó¤ê¤â·×»»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¬»¶¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍø²ó¤ê¤¬Ê¿¶ÑÅª¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÊ¡Åç¤µ¤ó¡Ë
¢¡Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¢¡Ö¥¤¥ó¥É³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡×
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¡ØSENSEX»Ø¿ô¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó3.4ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎS&P500¤â¾å²ó¤ë¾å¾ºÎ¨¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É³ô¥Õ¥¡¥ó¥É¤â2018Ç¯¤ÎÀßÄêÍè¤Ç2.1ÇÜ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢14²¯¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¡¢¶¯¤¤Æâ¼û¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¸ý¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢2028Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾ÌÜGDP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦Âè3°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë¹â¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤È³ô²Á¾å¾º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤â¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿ÌäÉä¤òÉÕ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£2000Ç¯Âå¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢GDP¤ÇÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢20Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£