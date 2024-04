GANG PARADEとKEYTALKのコラボレーションにより制作された新曲「パショギラ」が、4月24日(水)デジタルリリースされ、ミュージック・ビデオも公開となった。首藤義勝(B, Vo)による作詞・作曲・編曲のみならず、KEYTALK全メンバーが演奏するという豪華な1曲だ。ビデオ内にもKEYTALKメンバーが4人揃ってゲスト出演し、GANG PARADE、KEYTALK、メンバー総勢17名による賑やかな映像が楽しめる。ピースフルな空間は何度見ても新たな発見ができそうで、キャン・GP・マイカによるパチスロにまつわるモチーフを随所に入れ込んだ渾身の振り付けも見どころだ。

「パショギラ / 躍動 / ROCKを止めるな!!」



配信&購入 https://GANGPARADE.lnk.to/5thsingle2024年5月22日(水)発売初回生産限定盤WPZL-32114〜5 \9,900(税込)通常盤WPCL-13548 \1,100(税込)1.パショギラ作詞・作曲:首藤義勝(KEYTALK Ba./Vo.)2.躍動作詞:KOTONOHOUSE × GANG PARADE/作曲:KOTONOHOUSE3.ROCKを止めるな!!作詞:上中丈弥(THEイナズマ戦隊)/作曲:久保裕行(THEイナズマ戦隊)初回盤 Blu-ray Disc●天晴れ!真冬の大ギャンパレ音楽祭 in 日比谷野音1.WINTER SONG2.Happy Lucky Kirakira Lucky3.シグナル4.躍動5.pretty pretty good6.SUPER PARTY PEOPLE7.赤ちゃん8.BREAKING THE ROAD9.ブランニューパレード10.Anything Goes!!!!11.lol12.Träumerei13.Gangsta Vibes14.FOUL15.涙は風に、思いは歌に16.INVOKE17.CAN’T STOP18.ROCKを止めるな!!19.Plastic 2 Mercy●Document of 「天晴れ!真冬の大ギャンパレ音楽祭 in 日比谷野音」【ショップ別オリジナル特典情報】TOWER RECORDS店舗:メンバーソロランダムB2ポスターTOWER RECORDSオンライン:メンバーソロランダムポストカードHMV(オンライン含む):グループショットポスター楽天ブックス:メンバーソロランダム缶バッジセブンネットショッピング:メンバーソロランダムアクリルチャームミニキーホルダーAmazon.co.jp:メガジャケ