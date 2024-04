シリーズ「ウェンズデー」シーズン2に、「ウエストワールド」(2016-2022)のタンディ・ニュートンが出演することがわかった。米が報じている。

ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、『アダムス・ファミリー』の長女・ウェンズデーを主人公とした異色推理ミステリー。ジェナ・オルテガが主演を務め、シーズン2では製作総指揮も兼任する。シーズン2の撮影は、2024年4月下旬よりアイルランドで開始予定と伝えられている。

ニュートンが演じるキャラクターは、現時点で不明。シーズン2にはスティーヴ・ブシェミの出演もしており、ネヴァーモア学園の新校長を演じるとみられている。さらなる詳細の発表を楽しみに待とう。

ニュートンといえば、HBOドラマ「ウエストワールド」のメイヴ役でお馴染みだ。同役でエミー賞助演女優賞に計3回ノミネートされ、2018年に受賞を果たしている。また映画作品では、『ミッション:インポッシブル2』(2008)、『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(2018)、『幸せのちから』(2006)などに出演。『クラッシュ』(2004)での演技は大きな称賛を浴び、英国アカデミー賞助演女優賞に輝いた。

なお「ウェンズデー」シーズン2のプロットは不明だが、方向性は「ホラー寄り」で全エピソードが「映画的」、新キャラクターがが予告されている。

