２５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・企業景況感指数

２１：３０ 米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※オーストラリア，ニュージーランド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ヒューリック<3003>，モノタロウ<3064>，野村不ＨＤ<3231>，信越化<4063>，ゼオン<4205>，野村総研<4307>，インフォコム<4348>，シンプレクス<4373>，アステラス<4503>，第一三共<4568>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，ＡＲＥＨＤ<5857>，ディスコ<6146>，アマノ<6436>，富士電機<6504>，富士通<6702>，ルネサス<6723>，アンリツ<6754>，富士通ゼ<6755>，キーエンス<6861>，新電工<6967>，東海理化<6995>，日野自<7205>，小糸製<7276>，菱鉛筆<7976>，大和<8601>，松井証<8628>，マネックスＧ<8698>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>ほか

※東証グロース上場：コージンバイオ<177A>

※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル，メルク，インテル，アルファベット，マイクロソフト，キャタピラーほか



出所：MINKABU PRESS