・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．８１ドル（－０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３３８．４ドル（－３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７３２．４セント（－０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９４．５０セント（＋９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３７．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６６．００セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．０９（－０．４５）

出所：MINKABU PRESS