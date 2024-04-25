２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．８１ドル（－０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３８．４ドル（－３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３２．４セント（－０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９４．５０セント（＋９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６６．００セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．０９（－０．４５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．８１ドル（－０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３８．４ドル（－３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３２．４セント（－０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９４．５０セント（＋９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６６．００セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．０９（－０．４５）
出所：MINKABU PRESS