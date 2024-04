平日午後1時40分～放送中「午後のロードショー」GWのラインナップが熱い！あの作品が地上波初放送！

テレ東では毎週月曜日~金曜日、午後1時40分~「午後のロードショー」を放送しています。

今年も”ゴールデンウイーク スペシャル!”と題し、4月29、30日、5月1、2、6日の5日間に超豪華作品を放送します!特に5月6日(月・休)は本編ノーカットでトム・クルーズ主演の大ヒット作『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』を地上波初放送します。どうぞお見逃しなく!





≪ラインナップ≫ ※都合により放送作品を変更する可能性があります。4月29日(月・祝) 午後1時55分~午後3時55分『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』



ドウェイン・ジョンソン主演!大人気冒険アクションシリーズの第2弾!

前作から20年後、4人の高校生がゲームの世界に再び吸い込まれた!周りはジャングル、襲い来る猛獣に、行く手を阻む敵…。生き残る秘訣は各自の特技を活かして協力すること!?果たして彼らは、生きて現実世界に帰ることができるのか…!?

【原題】JUMANJI:WELCOME TO THE JUNGLE 【製作年/国/オリジナル尺】2017年/アメリカ/119分

【監督】ジェイク・カスダン 【出演】ドウェイン・ジョンソン、ジャック・ブラック



4月30日(火) 午後1時40分~午後3時40分

『デイ・アフター・トゥモロー』



ローランド・エメリッヒ監督作品!地球滅亡の危機を描くパニック超大作!

地球温暖化により、極地の氷が解け出して新たな氷河期が襲来!巨大ストーム、洪水、凍りつく街…異常気象がもたらす大規模な自然災害を壮大なスケールで描くパニック超大作!

【原題】THE DAY AFTER TOMORROW 【製作年/国/オリジナル尺】2004年/アメリカ/124分

【監督】ローランド・エメリッヒ 【出演】デニス・クエイド、ジェイク・ギレンホール



5月1日(水)午後1時40分~午後3時40分

『ラストスタンド』



アーノルド・シュワルツェネッガー主演!凶悪武装逃亡犯VS田舎の保安官が激闘を繰り広げる!

平和な町に訪れた最悪の週末…武器ナシ、応援ナシ、あるのは4人の仲間のみ!脱獄した麻薬王の逃亡を防げ!

【原題】THE LAST STAND 【製作年/国/オリジナル尺】2012年/アメリカ/107分

【監督】キム・ジウン 【出演】アーノルド・シュワルツェネッガー、フォレスト・ウィテカー



5月2日(木)昼12時55分~午後3時40分

『武士の家計簿』



磯田道史原作。森田芳光監督作品!堺雅人×仲間由紀恵でおくる異色の時代劇!

加賀藩のそろばん侍を描いた感動の物語。時代を知恵と愛で生き抜いた家族の運命は…。

【製作年/国/オリジナル尺】2010年/日本/129分

【監督】森田芳光 【出演】堺雅人、仲間由紀恵



5月6日(月・休)昼12時50分~午後3時55分

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』



トム・クルーズ主演の大ヒットアクション「ミッション:インポッシブル」シリーズ第6弾を本編ノーカットで地上波初放送!

奪われたプルトニウムを取り戻し、核テロを防げ!!トム・クルーズの超絶アクションは必見!

【原題】MISSION:IMPOSSIBLE - FALLOUT 【製作年/国/オリジナル尺】2018年/アメリカ/147分

【監督】クリストファー・マッカリー 【出演】トム・クルーズ、ヘンリー・カビル



≪スタッフコメント≫

テレビ東京映画部 プロデューサー:岡本英一郎

「午後のロードショー」は、今年のゴールデンウイークも強力ラインナップをお送りします!トップバッターの4月29日(月・祝)は、『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』を放送します。また遂に「午後のロードショー」で『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』を5月6日(月・休)に放送時間を拡大して、本編ノーカット地上波初放送します!ゴールデンタイムで放送してもおかしくない大作・人気作を一挙放送しますので、このゴールデンウイークもご自宅で映画をお楽しみいただければ幸いです。引き続き「午後のロードショー」をよろしくお願いいたします。

≪番組概要≫

【タイトル】 午後のロードショー ゴールデンウイークスペシャル!

【放送日】 2024年4月29日(月・祝)~ 5月6日(月・休)

【放送局】 テレビ東京

【プロデューサー】 岡本英一郎、尾木和佳奈

