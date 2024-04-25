　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円安の3万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42260.87円　　ボリンジャーバンド3σ
41241.64円　　ボリンジャーバンド2σ
40222.42円　　ボリンジャーバンド1σ
39203.20円　　25日移動平均
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円　　一目均衡表・基準線
38460.08円　　24日日経平均株価現物終値
38183.98円　　ボリンジャーバンド-1σ
38140.00円　　一目均衡表・転換線
38100.27円　　75日移動平均
38060.00円　　25日夜間取引終値
37716.00円　　5日移動平均
37164.76円　　ボリンジャーバンド2σ
36645.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36145.53円　　ボリンジャーバンド3σ
34576.60円　　200日移動平均


株探ニュース