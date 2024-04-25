日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円安の3万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42260.87円 ボリンジャーバンド3σ
41241.64円 ボリンジャーバンド2σ
40222.42円 ボリンジャーバンド1σ
39203.20円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円 一目均衡表・基準線
38460.08円 24日日経平均株価現物終値
38183.98円 ボリンジャーバンド-1σ
38140.00円 一目均衡表・転換線
38100.27円 75日移動平均
38060.00円 25日夜間取引終値
37716.00円 5日移動平均
37164.76円 ボリンジャーバンド2σ
36645.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36145.53円 ボリンジャーバンド3σ
34576.60円 200日移動平均
株探ニュース
42260.87円 ボリンジャーバンド3σ
41241.64円 ボリンジャーバンド2σ
40222.42円 ボリンジャーバンド1σ
39203.20円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38810.00円 一目均衡表・基準線
38460.08円 24日日経平均株価現物終値
38183.98円 ボリンジャーバンド-1σ
38140.00円 一目均衡表・転換線
38100.27円 75日移動平均
38060.00円 25日夜間取引終値
37716.00円 5日移動平均
37164.76円 ボリンジャーバンド2σ
36645.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36145.53円 ボリンジャーバンド3σ
34576.60円 200日移動平均
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