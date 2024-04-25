ÃæÆü¡¢¥«¥ê¥¹¥Æ¤Î1¹æ2¥é¥ó¤Çµ×¡¹¤ÎÆÀÅÀ¡õËÜÎÝÂÇ¡¡¿¿Ãæ»á¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤Î°ìÈ¯¤ÏÂç¤¤¤¡×
¢¡ ¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.362¡¢OPS.809¤È¹¥Ä´¡ª
¡¡µð¿Í¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÃæÆü¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ãù¶â¤ÏºÆ¤Ó¡Ö2¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤Î½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Çº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ24¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤µÏ¿¤À¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤ÎÏ¢Â³»î¹ç¤â¡Ö13¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£µ®½Å¤Ê°ì·â¤òÊü¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜ½õ¤Ã¿Í¤Ï¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¡£¥³¡¼¥Á¤ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÇ¤Á¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Èº£µ¨1¹æ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î7ÈÖ¡¦ÌÚ²¼ÂóºÈ¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¡¢»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÂåÁö¡¦ÈøÅÄ¹ä¼ù¤¬¡¢Áê¼êÊá¼ê¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¸£À©°Á÷µå¤òÍ¶¤¤·è¾¡¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤êÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¼þÊ¿¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¸å¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.362¡Ê47ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡¢OPS.809¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥¹¥Æ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÃåÌÜ¡£²òÀâ¼Ô¤Î¾¾Ãæ¿®É§»á¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬¡Ë3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÃæÅÄÁª¼ê¡¢ºÙÀîÁª¼ê¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥¹¥Æ¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢9·î°Ê¹ß¤À¤±¤Ç5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈóËÞ¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¡£ÈÖÁÈMC¤Î¿¿ÃæËþ»á¤â¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡ËÆÀÅÀÎÏ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤Î°ìÈ¯¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È2Ç¯ÌÜ½õ¤Ã¿Í¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡µð¿Í¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÃæÆü¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ãù¶â¤ÏºÆ¤Ó¡Ö2¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤Î½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Çº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ24¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤µÏ¿¤À¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤ÎÏ¢Â³»î¹ç¤â¡Ö13¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£µ®½Å¤Ê°ì·â¤òÊü¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜ½õ¤Ã¿Í¤Ï¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¡£¥³¡¼¥Á¤ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÇ¤Á¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Èº£µ¨1¹æ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¼þÊ¿¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¸å¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.362¡Ê47ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡¢OPS.809¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥¹¥Æ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÃåÌÜ¡£²òÀâ¼Ô¤Î¾¾Ãæ¿®É§»á¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬¡Ë3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÃæÅÄÁª¼ê¡¢ºÙÀîÁª¼ê¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥¹¥Æ¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢9·î°Ê¹ß¤À¤±¤Ç5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈóËÞ¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¡£ÈÖÁÈMC¤Î¿¿ÃæËþ»á¤â¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡ËÆÀÅÀÎÏ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤Î°ìÈ¯¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È2Ç¯ÌÜ½õ¤Ã¿Í¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù