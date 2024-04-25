マンチェスター・Uvsシェフィールド・U スタメン発表
[4.24 プレミアリーグ第29節](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 70 H. Amass
DF 75 H. Ogunneye
DF 78 L. Jackson
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 39 スコット・マクトミネイ
MF 62 オマリ フォーソン
FW 16 アマド・ディアロ
FW 84 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
[シェフィールド・ユナイテッド]
先発
GK 18 ウェス・フォデリンガム
DF 5 オーストン トラスティ
DF 15 アネル アフメドジッチ
DF 30 メイソン・ホルゲート
MF 8 グスタボ・ハマー
MF 20 ジェイデン・ボーグル
MF 23 ベン・オズボーン
MF 24 O. Arblaster
MF 35 アンドレ ブルックス
FW 10 キャメロン・アーチャー
FW 11 B. Brereton
控え
GK 13 イボ・グルビッチ
DF 27 ヤセル ラルシ
DF 29 S. Curtis
MF 16 オリバー・ノーウッド
MF 21 ビニシウス・ソウザ
MF 25 アニス ベン スリマネ
MF 28 ジェイムズ マカティー
MF 44 O. Hampson
FW 32 ウィリアム オスラ
監督
Christopher John Wilder
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 70 H. Amass
DF 75 H. Ogunneye
DF 78 L. Jackson
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 39 スコット・マクトミネイ
MF 62 オマリ フォーソン
FW 16 アマド・ディアロ
FW 84 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
[シェフィールド・ユナイテッド]
先発
GK 18 ウェス・フォデリンガム
DF 5 オーストン トラスティ
DF 15 アネル アフメドジッチ
DF 30 メイソン・ホルゲート
MF 8 グスタボ・ハマー
MF 20 ジェイデン・ボーグル
MF 23 ベン・オズボーン
MF 24 O. Arblaster
MF 35 アンドレ ブルックス
FW 10 キャメロン・アーチャー
FW 11 B. Brereton
控え
GK 13 イボ・グルビッチ
DF 27 ヤセル ラルシ
DF 29 S. Curtis
MF 16 オリバー・ノーウッド
MF 21 ビニシウス・ソウザ
MF 25 アニス ベン スリマネ
MF 28 ジェイムズ マカティー
MF 44 O. Hampson
FW 32 ウィリアム オスラ
監督
Christopher John Wilder
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります