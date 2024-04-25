[4.24 プレミアリーグ第29節](オールド トラフォード)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 18 カゼミーロ

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 21 アントニー

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ バユンドゥル

DF 70 H. Amass

DF 75 H. Ogunneye

DF 78 L. Jackson

MF 4 ソフィアン・アムラバト

MF 39 スコット・マクトミネイ

MF 62 オマリ フォーソン

FW 16 アマド・ディアロ

FW 84 E. Wheatley

監督

エリック・テン・ハフ

[シェフィールド・ユナイテッド]

先発

GK 18 ウェス・フォデリンガム

DF 5 オーストン トラスティ

DF 15 アネル アフメドジッチ

DF 30 メイソン・ホルゲート

MF 8 グスタボ・ハマー

MF 20 ジェイデン・ボーグル

MF 23 ベン・オズボーン

MF 24 O. Arblaster

MF 35 アンドレ ブルックス

FW 10 キャメロン・アーチャー

FW 11 B. Brereton

控え

GK 13 イボ・グルビッチ

DF 27 ヤセル ラルシ

DF 29 S. Curtis

MF 16 オリバー・ノーウッド

MF 21 ビニシウス・ソウザ

MF 25 アニス ベン スリマネ

MF 28 ジェイムズ マカティー

MF 44 O. Hampson

FW 32 ウィリアム オスラ

監督

Christopher John Wilder

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります