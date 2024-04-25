[4.24 プレミアリーグ第29節](グディソン パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 19 ビタリー・ミコレンコ

DF 22 ベン・ゴドフリー

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 7 ドワイト・マクニール

MF 11 ジャック・ハリソン

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

DF 5 マイケル・キーン

DF 18 アシュリー・ヤング

MF 8 アマドゥ オナナ

MF 21 アンドレ・ゴメス

MF 51 L. Warrington

MF 58 マッケンジー ハント

FW 10 アルノー・ダンジュマ

FW 28 ユーセフ シェルミティ

監督

ショーン・ダイチェ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 42 ボビー・クラーク

FW 76 J. Danns

監督

ユルゲン・クロップ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります