エバートンvsリバプール スタメン発表
[4.24 プレミアリーグ第29節](グディソン パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 22 ベン・ゴドフリー
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
MF 8 アマドゥ オナナ
MF 21 アンドレ・ゴメス
MF 51 L. Warrington
MF 58 マッケンジー ハント
FW 10 アルノー・ダンジュマ
FW 28 ユーセフ シェルミティ
監督
ショーン・ダイチェ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 ボビー・クラーク
FW 76 J. Danns
監督
ユルゲン・クロップ
※28:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 22 ベン・ゴドフリー
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 5 マイケル・キーン
DF 18 アシュリー・ヤング
MF 8 アマドゥ オナナ
MF 21 アンドレ・ゴメス
MF 51 L. Warrington
MF 58 マッケンジー ハント
FW 10 アルノー・ダンジュマ
FW 28 ユーセフ シェルミティ
監督
ショーン・ダイチェ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 42 ボビー・クラーク
FW 76 J. Danns
監督
ユルゲン・クロップ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります