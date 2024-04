3回戦の組み合わせが決定！ 波乱続発によりJ1勢vs下位カテゴリーのカード多数【YBCルヴァンカップ】

Jリーグは24日、YBCルヴァンカップ2回戦の9試合が終了。3回戦のキックオフ時刻、スタジアムを発表した。今シーズンからJ1、J2、J3の全60クラブが参加するトーナメント方式に変更となったルヴァンカップ。17日の2回戦ではJ1クラブが出場し、1回戦を勝ち上がった下部リーグのクラブとの試合となった。17日に先んじて行われた11試合では、下剋上を果たしたのがジュビロ磐田相手に1-0で勝利したV・ファーレン長崎のみだったが、24日は各地で波乱続発。J2のブラウブリッツ秋田、J3のFC琉球、AC長野パルセイロがそれぞれJ1勢を下し、J3のカターレ富山もPK戦の末にJ2首位の清水エスパルスを破った。

17日の時点で決まっていたのはFC町田ゼルビアvs鹿島アントラーズの1カードのみだったが、全20試合を終えて残りの9カードも決定。それぞれ22日(水)の19時に試合が行われる。J2のチームでは長崎が浦和レッズ、秋田がアルビレックス新潟、横浜FCが名古屋グランパスと対戦。J3のチームでは、琉球がセレッソ大阪、長野が北海道コンサドーレ札幌、富山がヴィッセル神戸と対戦する。◆3回戦[38]5/22(水)《19:00》カターレ富山 vs ヴィッセル神戸[富山県総合運動公園陸上競技場][39]5/22(水)《19:00》東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島[味の素スタジアム][40]5/22(水)《19:00》V・ファーレン長崎 vs 浦和レッズ[トランスコスモススタジアム長崎][41]5/22(水)《19:00》FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ[町田GIONスタジアム][42]5/22(水)《19:00》横浜FC vs 名古屋グランパス[ニッパツ三ツ沢球技場][43]5/22(水)《19:00》柏レイソル vs アビスパ福岡[三協フロンテア柏スタジアム][44]5/22(水)《19:00》FC琉球 vs セレッソ大阪[タピック県総ひやごんスタジアム][45]5/22(水)《19:00》ブラウブリッツ秋田 vs アルビレックス新潟[ソユースタジアム][46]5/22(水)《19:00》サガン鳥栖 vs FC東京[駅前不動産スタジアム][47]5/22(水)《19:00》AC長野パルセイロ vs 北海道コンサドーレ札幌[長野Uスタジアム]