尾崎豊、東京ドームライヴ映像やMVを一挙初配信
尾崎豊の命日となる4月25日に、最初で最後の東京ドームライヴ映像やMVが一挙初配信となる。
32回目の命日にして、2024年4月25日(木)に、これまで配信サービスでは見ることのできなかった映像作品が一挙初配信となった。初配信となる映像コンテンツは下記3作品だ。
●最初で最後の幻の東京ドーム公演「LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12」(全26曲ノーカット完全版)を、U-NEXTで独占ライブ初配信
※見逃し配信はありません
※視聴可能デバイスに関しては下記リンクでご確認ください
視聴リンク：https://t.unext.jp/r/yutakaozaki
1.COLD WIND
2.ISM
3.Driving All Night【5thシングル】
4.彼
5.米軍キャンプ
6.Teenage Blue
7.群衆の中の猫
8.Forget-me-not【17thシングル】
9.LIFE
10.時
11.卒業【4thシングル】
12.遠い空
13.Scrap Alley
14.Scrambling Rock'N'Roll
15.紙切れとバイブル
16.Freeze Moon
17.十七歳の地図【2ndシングル】
18.路上のルール
19.愛の消えた街
20.核（CORE）【6thシングル】
21.太陽の破片【7thシングル】
22.街路樹
23.シェリー
24. I LOVE YOU【11thシングル】
25.理由
26.僕が僕であるために
●4thアルバム『街路樹』のリリース直後に行われた、最初で最後の東京ドーム・ライブ『LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12』より、シングル曲や名曲12曲を、U-NEXT、YouTube、Apple Musicほか音楽配信サービスで初配信
(1) Driving All Night (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【5thシングル】：https://youtu.be/u2VEtqiWTcs
(2) Forget-me-not (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【17thシングル】：https://youtu.be/Vp1JC05zkuI
(3) 卒業 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【4thシングル】：https://youtu.be/3R2Bejq2XQo
(4)遠い空 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【7thシングル「太陽の破片」カップリング曲】：https://youtu.be/nnFNUqNiMuU
(5)Scrambling Rock'n'Roll (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【2ndアルバム『回帰線』収録曲】：https://youtu.be/pFytC0hVmOI
(6)十七歳の地図 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【2ndシングル】：https://youtu.be/fIa8_g8-0Po
(7)核 (CORE) [LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12]【6thシングル】：https://youtu.be/11WfcKu5G5U
(8)太陽の破片 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【7thシングル】：https://youtu.be/RWTBCZAwOSI
(9)街路樹 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【4thアルバム『街路樹』収録曲】：https://youtu.be/2cT_JPqE8CM
(10)シェリー (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【2ndアルバム『回帰線』収録曲】：https://youtu.be/NRDx4VwJw5A
(11)I LOVE YOU (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【11thシングル】：https://youtu.be/YwZ6Qz7KEGk
(12)僕が僕であるために (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【1stアルバム『十七歳の地図』収録曲】：https://youtu.be/pTkViHd0_QE
■尾崎豊「LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12」単曲ライヴ映像（全12曲）プレイリスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rDUvcsLuTgueaXL1Pyi6dO9
●ミュージック・ビデオ2曲がU-NEXT、YouTube、Apple Musicほか音楽配信サービスで初配信
(1)核 (CORE)【6thシングル】：https://youtu.be/eTfZHIFT4zo
レコード会社を移籍して発表された6枚目のシングル曲(1987年10月1日発売)。孤独、不安、迷い、愛などあらゆるものを楽曲に叩きつけたかのような圧倒的な楽曲で、シングルとしては異例の9分超に及ぶ大曲。
(2)太陽の破片 (NEW VERSION)【7thシングル】：https://youtu.be/HfqYvKgmODk
7枚目のシングルで、大ヒットを記録した名曲(1988年6月22日発売)。尾崎豊が生前、歌番組で唯一パフォーマンスを披露した楽曲であり、また尾崎豊のシングル曲の中で唯一、オリジナル・アルバムに収録されなかった楽曲。
■MVプレイリスト：
https://youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rCDr6-BHdlYmvr1SrZlU1EL&feature=shared
◆ワーナーミュージック尾崎豊サイト