●4thアルバム『街路樹』のリリース直後に行われた、最初で最後の東京ドーム・ライブ『LIVE CORE 完全版〜YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988・9・12』より、シングル曲や名曲12曲を、U-NEXT、YouTube、Apple Musicほか音楽配信サービスで初配信



【配信楽曲(ライヴ映像)】(1) Driving All Night (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【5thシングル】:https://youtu.be/u2VEtqiWTcs(2) Forget-me-not (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【17thシングル】:https://youtu.be/Vp1JC05zkuI(3) 卒業 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【4thシングル】:https://youtu.be/3R2Bejq2XQo(4)遠い空 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【7thシングル「太陽の破片」カップリング曲】:https://youtu.be/nnFNUqNiMuU(5)Scrambling Rock'n'Roll (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【2ndアルバム『回帰線』収録曲】:https://youtu.be/pFytC0hVmOI(6)十七歳の地図 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【2ndシングル】:https://youtu.be/fIa8_g8-0Po(7)核 (CORE) [LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12]【6thシングル】:https://youtu.be/11WfcKu5G5U(8)太陽の破片 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【7thシングル】:https://youtu.be/RWTBCZAwOSI(9)街路樹 (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【4thアルバム『街路樹』収録曲】:https://youtu.be/2cT_JPqE8CM(10)シェリー (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【2ndアルバム『回帰線』収録曲】:https://youtu.be/NRDx4VwJw5A(11)I LOVE YOU (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【11thシングル】:https://youtu.be/YwZ6Qz7KEGk(12)僕が僕であるために (LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12)【1stアルバム『十七歳の地図』収録曲】:https://youtu.be/pTkViHd0_QE■尾崎豊「LIVE CORE IN TOKYO DOME 1988・9・12」単曲ライヴ映像(全12曲)プレイリストhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLfw_M-2Kl7rDUvcsLuTgueaXL1Pyi6dO9