【ママにゲーム隠された コレクション】4月25日 発売価格:3,300円 ※パッケージ専売

コトブキソリューションは、Nintendo Switch用バラエティ「ママにゲーム隠された コレクション」を4月25日に発売する。価格は3,300円で、パッケージ版のみの販売となる。

【「ママにゲーム隠された コレクション」PV】

本ソフトは、ハップが開発したゆるくてシュールな脱出ゲーム4作品を1つにまとめたもの。スマホ版がシリーズ累計5,000万ダウンロードを記録した「ママにゲームを隠された」、「ママにゲーム隠された2」のほか、「冷蔵庫のプリン食べられた」と「親フラリズム~うしろ!うしろ!~」も収録されている。

ママにゲームを隠されたり、家族が冷蔵庫にしまっていたプリンを食べて怒られたり、自分の部屋でこっそりダンスしている場面を親に見つかったりと、誰もが経験したことがあるような日常の出来事がシュールなゲームに仕上がっている。

特典として、ホログラム加工された特製カードが入った「キャラクターカード全5種セット」も同梱されている。

収録タイトル紹介

【「ママにゲーム隠された」】

ママに隠されたゲームを探し出そう!!

タンスの中? 本棚の上? それともソファーの下? いったいどこなんだっーー!!

さまざまなステージをいろいろなアイテムを駆使して「ゲーム」を探し出せ! ゆるくてシュールな脱出ゲーム。

【「親フラリズム~うしろ!うしろ!~」】

親フラ注意のシュールなリズム&ダンスゲーム! ママにバレずに踊っちゃおう!

コンボをつなげてレッツダンス! ただしママが後ろから来たら親フラ回避ボタンでごまかそう!

2人協力プレイにも対応している。

※2人プレイの場合はプレイヤーごとにJoy-Conが1本必要。

【「ママにゲーム隠された2」】

ママに隠されたゲームを探し出そう!

ソファーの下? 冷蔵庫の上? それともカーテンの中? ぼくのゲーム返してよっーー!!

さまざまなステージをいろいろなアイテムを駆使して「ゲーム」を探し出せ! ゆるくてシュールな脱出ゲーム「ママに隠されたゲーム」の続編。

【「冷蔵庫のプリン食べられた」】

こらーーっ!! わたしのプリン食べたの誰だぁ~?

プリンを食べられて怒ったお姉ちゃんから隠れて逃げきろう!! 誰もが経験する冷蔵庫のプリン食べられた事件に切り込んだシュールな脱出風ゲーム。

(C) KEMCO

「ママにゲーム隠された」 (C) 2016-2017 hap Inc.

「親フラリズム~うしろ!うしろ!~」 (C) 2016-2020 hap Inc.

「ママにゲーム隠された2 (C) 2016-2021 hap Inc.

「冷蔵庫のプリン食べられた」 (C) 2017-2022 hap Inc.