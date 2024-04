【UT×「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」コレクション】4月26日 発売予定価格:各1,500円

5月12日で発売から1年を迎えるNintendo Switch用アクション・アドベンチャーゲーム「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」。2023年最大のヒット作となった本作と、ユニクロのグラフィックTシャツ「UT」のコラボコレクションが4月26日より発売される。

これまで「スーパーマリオ」や「スプラトゥーン」、「どうぶつの森」といった任天堂タイトルとコラボしてきた「UT」だが、「ゼルダの伝説」とは今回が初めて。そこで本稿では、ユニクロより発売前に「UT×ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」コレクションを頂いたため、フォトレポートをお届け。メインビジュアルを使用したクールなデザインから「赤い月」、コログをモチーフにしたUTまで、個性豊かなアイテムを1つずつチェックしていこう。

カッコイイデザインからユニークなものまで! 「ティアキン」の世界を楽しめる全6種をラインナップ

ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、2017年に実施したデザインコンペ「UTGP 2017」から任天堂とコラボしており、これまで「スーパーマリオ」や「どうぶつの森」、「スプラトゥーン」などとコラボしてきた。筆者は常日頃から様々なUTを着用しており「マリオ」や「スプラトゥーン」デザインのものも所有している。

「スプラトゥーン3」とコラボしたUT(2023年発売)

「あつまれ どうぶつの森」ともコラボ(2021年発売)。様々な任天堂×UTが発売されてきた

今回は、任天堂タイトルでも長い歴史を持つ「ゼルダの伝説」シリーズの最新作「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」とコラボ。本作は、Nintendo Switchのローンチタイトルであった「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の続編で、昨年末の時点で販売本数が2,000万本を突破するなど、2023年最大のヒット作となった。

「UT×ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」コレクションは全6種をラインナップ。タグには紹介文とともに「ティアキン」のメインビジュアルが描かれている。ここからは1枚ずつどんなデザインに仕上がっているのか見ていこう。

今回の「UT×ティアキン」は全6種ラインナップ

タグにはメインビジュアルと紹介文が書かれている

「どうか、彼に力を」プロローグのシーンをプリントしたクールなUT

まずは「Please lend him your power」と書かれた黒のUT。直訳すると「どうか彼にあなたの力を貸してください」となるが、これは作中のゼルダ姫の「どうか、彼に力を」というセリフの英語版で、表面には落ちていくゼルダとそれを助けようとするリンクのプロローグのシーンがプリントされている。

また背中には「ティアキン」のタイトルとメインビジュアルをプリント。「ティアキン」の核となるビジュアルをデザインしており、誰しもが一目見て「ゼルダの伝説」だとわかるUTに仕上がっている。

「Please lend him your power(どうか、彼に力を)」と書かれた黒色のUT

左肩部分にはゼルダを助けようとするリンクをプリント。作中の印象的なシーンだ

背面には「ティアキン」のメインビジュアルをプリント

ゲーマーであればすぐに「ゼルダの伝説」とわかるデザインにまとまっている

実際に着用した様子

筆者の身長は約185cm。今回着用しているのはXLサイズだ

UTの元となっている「ティアキン」のワンシーン

ストーリーの根幹に関わる英文も。祠の紋章がプリントされた白のUT

続いてはゲーム内各所に登場する「祠」の紋章がデザインされた白のUT。表面はとてもシンプルで「祠」の紋章以外にプリントされていないが、背面には龍が涙を流している様子とマスターソードがプリントされている。

またよく見ると、マスターソードの下には「To swallow a secret stone is to become an immortal dragon... one blessed with eternal life.(秘石を飲み込むことは、永遠の命を手に入れた不死の龍になるということ……。)」とあり、「ティアキン」のストーリーの根幹にも関わる一文が書かれている。

「祠」の紋章がデザインされたシンプルな白のUT

細かい部分まできちんとプリントされている

背面には龍の目と涙、マスターソードが描かれている

「秘石」に関する一文が書かれている。「ティアキン」プレーヤーであればピンとくる方も多いだろう

実際に着用した様子

龍の目がアクセントになっている

ゴブリンたちのおどろおどろしい姿。ビビッドなオレンジのUT

次におどろおどろしいゴブリンたちが描かれたオレンジ色のUT。ゴブリン×オレンジ(赤)とのことでお気づきの方もいると思うが、これはゲーム内の「赤い月」と呼ばれる現象をモチーフにしており、魔物たちが復活しているところをデザインしたものだ。バックは何もプリントされておらず、無地となっている。

今回のUTは、作中のストーリーを連想させる英文が多数登場しており、このUTには「赤い月(ブラッドムーン)が昇っていく。その赤い輝きが大地を照らすとき、倒された怪物たちの魂が肉体に戻る。遠い昔の戦争で彼らがしたことと同じように。世界は再び脅威にさらされている。(編集部訳)」と書かれている。見逃さないようにチェックしておこう。

今回のラインナップで唯一、ビビッドなカラーリングのUTだ

「赤い月」が発生した時にゴブリンたちが復活する様子がモチーフ

こちらにも作中のストーリーを連想させる英文がプリント

背面のプリントはなく、無地となっている

実際に着用した様子。ゴブリンたちの絵がちょっぴり怖い

ゲーム内での「赤い月」の様子。UTもこの恐ろしい様子を再現している

賢者たちが集結! カラフルなキャラクターが映えるUT

4着目はリンクとゼルダ、シド、チューリー、ルージュ、ユン坊が描かれた黒のUT。「ティアキン」の賢者が揃った贅沢なデザインで、クールなTシャツに仕上がっている。背面は無地で、カラフルな賢者たちだけでまとめあげたシンプルなUTだ。

リンクとゼルダ、賢者たちが描かれた黒のUT

黒地だからこそ、カラフルな賢者たちの姿が映える

背面は無地

実際に着用した様子。リンクたちの姿がカッコイイ

「エノキダ工務店」のロゴがポイント! カバンダがデザインされた白のUT

そして5着目は「エノキダ工務店」の看板が描かれた白色のUT。看板の下に胸ポケットがあり、柱がポケットの中まで続いているように見える。ポケットの中を覗いてみると、カバンダが看板を立てていて、よく見ると胸ポケット部分に“接着”されたあとがある。リンクがサポートした後だったのかもしれない……。

背面には「エノキダ工務店」のロゴを大きくプリント。ユニークなデザインでありながら、着やすいデザインにまとまったUTとなっている。個人的には胸ポケットがある点もポイントが高い。

胸ポケットに「エノキダ工務店」の看板が立った白のUT

よく見ると看板の柱がポケットの中まで続いている

実はカバンダが看板を持っている。接着したあともあるので、リンクが助けたあとだろう

背面から見た様子

首下に大きく「エノキダ工務店」のロゴをプリント

実際に着用した様子。胸ポケットがあるUTは珍しいので、個人的にはポイントが高い

背中から見た様子。「エノキダ工務店」のロゴがいいアクセントになっている

ゲーム内で「エノキダ工務店」の看板を持つカバンダ

コログたちが可愛い! 胸ポケットつきベージュのUT

最後はコログたちが描かれたベージュのUTだ。胸ポケットにはこっそり覗いているコログと、大きな荷物を背負っているコログが描かれていて、何とも可愛らしい。もちろん、胸ポケットの中ではコログの全貌を見ることができる。

背面は無地……かと思いきや、左わき腹にコログが登場。どこか恥ずかし気にこちらを見つめていて、隣にある「コログのミ」を拾おうか悩んでいるように見える。なお、今回のラインナップで唯一「コログのミ」の部分が刺繡になっている。色合いも相まって、最も可愛いUTと言えるだろう。

ベージュのUTにはコログが登場

胸ポケットからこっそり覗いているコログたち

ポケットをめくるとコログの全貌をみられる

背面は無地かと思いきや、こちらにもコログが登場

可愛らしいコログ。加えて「コログのミ」が刺繍になっているのもポイント

実際に着用した様子。ポケットから見えるコログがたまらない!

背中から見た様子。コログがチラ見えしている

ゲーム内でのコログ。まさに胸ポケットにいるコログと同じ状況だ

個性豊かなデザインの「UT×ティアキン」は4月26日発売!

ここまで「UT×ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のフォトレポートをお届けしてきた。メインビジュアルを使用したクールなUT、ゴブリンたちが復活している真っ赤なUT、コログたちがチラ見している可愛いUTまで、個性豊かなデザインに仕上がっていて、子供から「ゼルダの伝説」ファンまで幅広く楽しめるアイテムがラインナップされていた。

今回の「UT×ティアキン」は4月26日より全国のユニクロ店舗や「ユニクロ公式オンラインストア」にて販売。サイズはXXSから4XLと幅広く用意されている。ぜひ、お近くのユニクロに立ち寄った際は「ティアキン」のUTを手に取ってみてほしい。

(C) Nintendo