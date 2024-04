【バック・トゥ・ザ・フューチャー ラバーマスコット2】5月中旬 発売予定価格:1回300円

次元転移装置

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「バック・トゥ・ザ・フューチャー ラバーマスコット2」を5月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、「バック・トゥ・ザ・フューチャー ラバーマスコット」の第2弾。今弾も劇中に登場するユニークなアイコンが多数ラインナップされている。タイムマシンは、暗闇で光る蓄光素材が使用されており、タイムトラベル時の発光が再現されている。

ラインナップは、「次元転移装置」、「マーティ」、「スポーツ年鑑」、「タイムサーキット」、「バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(閃光)」の全5種。

マーティ

スポーツ年鑑

タイムサーキット

バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(閃光)

暗闇で光る蓄光を素材を使用

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.