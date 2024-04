【30周年記念半額セール】4月24日~5月8日 開催(PC版のみ4月26日2時開始)

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC(Steam)用RPG「ライブアライブ」のダウンロード版において、50%オフセールを開催する。期間は4月24日より5月8日までで、PC版のみ4月26日2時より開催される。

「ライブアライブ」は1994年にスーパーファミコン用ソフトとして発売された作品で、リメイク版にあたる本作はドット絵と3DCGを融合させた「HD-2D」の映像表現を用いてグラフィックスを刷新したタイトル。今回のセールは本作のSFC版から数えて30周年を記念して行なわれるものとなる。

(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura