4月24日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #7」を配信し、今後のイベント情報や追加収録楽曲など、各最新情報を発表した。

東方projectコラボの収録楽曲の詳細が明らかに!

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #7】

5月上旬より開催される「東方projectコラボ」の収録楽曲が明らかとなった。同イベントでは、ビートまりおチームの新アレンジ楽曲3曲の追加と、「Bad Apple!! feat.SEKAI」の2DMVの公開が予定されている。

追加楽曲「超最終鬼畜妹フランドール・S」は、インストVerが収録され、難易度APPENDも追加される。「Bad Apple!! feat.SEKAI!」は、25時、ナイトコードで。による歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.を収録。2DMVも実装となる。「Help me, ERINNNNNN!!」はバーチャル・シンガー6人歌唱によるバージョンが収録となる。この曲も難易度APPENDが追加される。

これら3曲は5月3日より5日まで3日連続で追加となる。

アップデート情報を公開

今回のアップデートでは、リズムゲーム機能周辺のアップデートが行なわれる。大きく、「オプション機能の改善」、「ライブ中のスキル表示改善」、「リザルト内容の追加」の3つが予定されている。

リズムゲームのオプション機能の改善

トレースノーツのガイドの透明度が調整可能となる。デフォルトは60%表示で、10%から100%まで、5%刻みで変更可能となっている。

2つめは、ノーツの速さ/タイミングを±0.01単位で調整可能となり、ノーツが表示され始める開始位置を調整することが可能となる。判定調整が今は0.1単位だが0.01単位と細かく調整可能に。ノーツの基本の開始位置が“0”で判定ラインまでの距離を“100”とし、開始位置を1以上に設定すると、ノーツが表示され始める箇所が手前側になる。

3つめはノーツエフェクト演出の「控えめ」設定が可能となる。設定は、これまでの演出を「標準」とし、「控えめ」の2つから選択できる。光りすぎて見えにくいというプレーヤーは「控えめ」を選択すると良いだろう。

4つめの改善点は、FEVER演出の「軽量」設定が可能となる点。設定は、従来の演出を「標準」とし、「軽量」を新たに選択することができるようになる。演出を抑えることで、FEVER時のカクつきなど描画の重さへの対策が可能となる。

ライブ中のスキル表示の改善を実施

スキル効果の内容の詳細が、スキルLv.、スキル効果の順に切り替わって表示されるようになる。みんなでライブで味方のスキルが育ってるか、どんな内容かわかるようになるという。

リザルトの内容追加関連

「フルコンボ」、「ALL PERFECT」専用ライブリザルトセリフが追加される。全キャラクターを対象に、「フルコンボ」1種類、「ALL PERFECT」1種類の合計2種類が追加される。

そして、各セカイのバーチャル・シンガー全員分の専用ライブリザルトセリフ・モーションが追加される。これは、ミク以外のバーチャル・シンガー達には固有モーションがないため、キャラクターの個性と動きがあっていない状態だったためだという。

追加楽曲情報を公開。「プロジェクトセカイ World Championship 2024Spring」の決勝の課題曲などが追加に

6曲の楽曲が順次追加される。

1曲目は、「第20回楽曲コンテスト プロセカNEXT」で採用された、吉田夜世さんの楽曲「I know 愛脳.」で、バーチャル・シンガーver.が収録される。2曲目は、ゴジマジPさんの「おちゃめ機能」で、ワンダーランズ×ショウタイムによる歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録となる。

3曲目は、コンピレーションアルバム「セカイノオト vol.1」に収録されていたpiccoさん書き下ろし楽曲「ときめきジェットコースター」。バーチャル・シンガーver.が収録される。

さらに、「プロジェクトセカイ World Championship 2024Spring」の決勝の課題曲として使用されていた、Neruさんの「東京テディベア」が収録決定! Leo/needによる歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.が収録される。

このほか、いよわさんの「熱異常」が、25時、ナイトコードで。による歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.が収録。薄塩指数さんの「だめにんげんだ!」が、MORE MORE JUMP!による歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.を収録される。

また、nikiさんがVivid Bad SQUADに、ナユタン星人さんがワンダーランズ×ショウタイムに書き下ろし楽曲を提供してくれることが明らかとなった。

ゲーム関連情報を発表!!

ゲーム関連情報まで幅広く情報を届ける「プロセカスニュース」のコーナーにて多数の情報が発表された。

新シリーズのコネクトライブの続報が明らかに

新シリーズのコネクトライブは、初の2ユニットでの合同ライブとなり、6月15日にLeo/needとVivid BAD SQUADのコネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」が開催予定となっている。

新コネクトライブは1公演あたり約1時間30分の公演となっており、6月15日14時より第1公演、18時より第2公演が開催される。今回より2ユニット合同開催ということで、第1公演と第2公演で冒頭無料観覧部分を含めたライブの構成が異なるという。このことから、気になる人は2公演通しで参加してみるといいだろう。

さらに、新たなイベント「アフターイベント」が開催される。こちらは全公演を終えた直後のユニットメンバー達による振り返りトークイベントとなり、ライブ中とは違った特別なトークが聞けるかもしれないという。参加するには、有償のチケットセットについてくる「アフターイベントパス」が必要となる

チケットは3種類用意されており、「公演チケットのみ」、パンプレットなどの限定スペシャルグッズがセットでついてくる「限定スペシャルグッズセット」、限定スペシャルグッズセットに加え、アフターイベントパス、新たな特典となる「コネクトライブver.ボーカル引き替えカード」がついてくる「限定スペシャルグッズセット プレミアム」の3つとなる。

「コネクトライブver.ボーカル引き替えカード」とは、当日のコネクトライブ内で披露された楽曲のライブ音源を「コネクトライブver,」のボーカル音源を獲得できるアイテム。このアイテムでは1セットで2曲分の引き換えが可能となる。セトリ内のどの楽曲.が手元に届くかは、公演・アフターイベント終了後に発表され、引き換えとなるという。

チケット価格は、「公演チケットのみ」が有償クリスタル2,980個、「限定スペシャルグッズセット」が4,980個、「限定スペシャルグッズセット プレミアム」が6,980個となる。

ゴールデンウィークのログインキャンペーンの開催決定

4月29日12時より、「GWログインキャンペーン」が開催される。期間中、ライブボーナスドリンク(大)と、各種アイテムが毎日プレゼントされる。このキャンペーンは、5月8日3時59分までに初回ログインする必要がある。

新たに3組のキズナランクの組み合わせを追加

新たに3組のキズナランクの組み合わせが追加される。今回追加される組み合わせは、「咲希 & レオニレン」、「みのり & モモジャンレン」、「類 & ワンダーランズ×ショウタイム MEIKO」の3組。それぞれ新しい組み合わせのキズナランクも上げていくと良いだろう。

難易度APPENDに3曲追加

難易度APPENDの追加情報として、「KING」、「Color of Drops」、「Beat Eater」が追加される。

「ワールドリンクイベント」のスケジュールなどを発表

「ワールドリンクイベント」の各スケジュールなどが発表された。5月9日よりMORE MORE JUMP!のワールドリンクイベントが開催される。スケジュールは、5月9日20時より桃井愛莉、5月12日20時より桐谷 遥、5月15日20時より日野森 雫、5月18日20時より花里みのりとなっている。

今後のワールドリンクイベントのスケジュールに関しては、7月下旬ごろよりLeo/needのイベントが開催され、バーチャル・シンガーのイベントは8月上旬から8月下旬ごろに変更となっている。

4月末開催イベントは通常イベントで開催

「v3.4.0」へのアップデート以降、「チアフルライブ」ではくつかの不具合が発生しており、調査と修正対応が行なわれているが、これにより、4月末に開催が予定されていたイベントは「チアフルカーニバルイベント」ではなく、通常イベントで開催されることとなった。

誕生日メンバーのバーチャルライブを開催

近日誕生日を迎えるメンバーを紹介。5月9日は天馬咲希の、5月17日は天馬 司の、5月25日は青柳冬弥の誕生日。同日にはバーチャルライブが開催され、参加することで限定称号を得ることができる。さらにバーチャルショップで「HAPPY BIRTHDAYガチャ」が開催され、アイテムの販売が誕生日の0時より行なわれる。

イベント/ライブなど、ゲーム関連情報も盛りだくさん

「プロセカアカデミー」ついに結果発表!

「プロセカアカデミー」で制作された10曲の中から、収録楽曲が決定した。shikisaiさんの「花溺れ」が1位となり、2024年内にセカイver.(歌唱ユニットは未定)とバーチャル・シンガーver.の両方が収録される予定となっている。

また、プロセカアカデミーの生徒たちが、クリエイターズフェスタに参加することが決定した。生徒のブースも用意され、CD頒布なども行なわれるようだ。

「クリエイターズフェスタ2024 in ニコニコ超会議」の追加情報が明らかに

「クリエイターズフェスタ2024 in ニコニコ超会議」が4月27日より4月28日まで開催される。ボカロPによる音楽即売会「クリエイターズマーケット」や、プロセカの書き下ろし楽曲をテーマにしたイラスト展、2DMV展、グッズ販売が、4月27日と28日の2日間、幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議」内にて開催される。また、pixivと合同開催されたイラストコンテストの最優秀賞と優秀賞のイラストがここで展示される予定。

クリエイターズフェスタで発売されるグッズの情報も公開された

「セカイシンフォニー2024」オフィシャルグッズが公開

今回の番組では「セカイシンフォニー2024」のオフィシャルグッズが公開された。また、横浜公演会場での受け取りとなる事前予約の受付が本日20時より開始となった。事前予約をしておくと、当日スムーズに受け取れるので、利用しておくと良いだろう。ちなみに、大阪公演での受け取りとなる事前予約も実施予定となっている。

オフィシャルグッズは、公演のチケットを持っていなくとも10時から13時までの間であれば購入可能で、事前予約も利用可能となっている。

さらに、チケットの追加販売が決定した。横浜公演の注釈つきS席と大阪公演のA席が4月25日18時より、追加販売される。なお、横浜公演の注釈つきS席はステージ演出が見づらい席となっているので注意が必要だ。

「セカイシンフォニー2024」の描き下ろしイラストが公開されたが、たまさんが担当している

「セカライ3rd」のBlu-ray限定セットの予約期間延長へ

日本コロムビアから発売が予定されている、「セカライ3rd」Blu-rayの完全受注生産となっている「コロムビアミュージックショップ限定セット」の予約期間が延長となり、5月5日23時59分までとなった。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」など各受賞作を一挙発表!

「楽曲コンテストプロセカNEXT」と「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」の採用作品が発表となった。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」受賞作を発表

「第21回一緒につくろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」の応募テーマは「フリー」。受賞楽曲は、阿修さんの作品「合成するミライ」と、加賀(ネギシャワーP)さんの「メリーゴーラウンド」の2曲となった。MVのフルver.は、受賞者本人のYouTubeチャンネルやニコニコ動画にアップされているので、チェック頂きたい。

阿修さん受賞コメント「たとえ理不尽な未来があったとしても、あなたが何かを残そうとするならボーカロイドは必ず力になってくれる。そんな思いを込めてこの曲を書きました。そして、1年と8カ月前、何者でもなかった自分も彼らに手を引かれここまでやって来ました。今なら少しだけ胸を張って言えます。



初めまして、ボカロPの阿修です!」

加賀(ネギシャワーP)さん受賞コメント「お久しぶりです、ネギシャワーPです。この度はご採用いただき、心より光栄に思います。この楽曲では、KAITOさんの歌声の上品さと、ミクさんの歌声の透明感を上手く引き出せた自信があります。プロセカでプレイできることをとても楽しみにしています!からながれさんに描いていただいたMVも最高なので、ぜひフルでご覧いただけたら嬉しいです!」

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第42回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「Tシャツ」。女性用の採用作品は、秋寄さんの作品「CHEERFUL PROJECT!!」。男性用の採用作品は、くーぜさんの作品「oversize・streeT」となった。

【女性用受賞作】

秋寄さん受賞コメント「チアフルライブから発想を得て、所々にプロセカの要素を取り入れたユニフォームスタイルの衣装に仕上げました。背番号はやはり39!カチューシャで女の子らしさも意識しております。この度はご採用をいただき誠にありがとうございます!ぜひ好きなキャラクターに着せて楽しんでいただけますと幸いです!」

【男性用受賞作】

くーぜ受賞コメント「この度は採用して頂きありがとうございます!遂にやってやったぞ!イェイ!の気持ちでいっぱいです!!Tシャツはゆったりしたオーバーサイズにして、ズボンは裾リブでメリハリとスッキリさを意識しました。最近、アクセサリで帽子が増えてきたのであえてツノにしてみましたがどうですかね?良さそう?うん、うん。照れるね^^ 最小限の要素で最大限の表現が少しでもできていたら僕は嬉しいです」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、417さんの作品「バクバク」、亜龍さんの作品「ロックホリデースタイル」。男性用の佳作受賞作品は、ツキさんの作品「39Techno!」、杜本さんの作品「Fun×2!Cheer up」の2作品。

現在、「第22回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第43回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「チルい曲」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「警察官」がテーマとなっている。

