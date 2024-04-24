¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£

¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ×ÉØ¤Ç¥Ó¥ç¡¼¥­¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥­ÆÉ¤ß

¡ØÉ×ÉØ¤Ç¥Ó¥ç¡¼¥­¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù


Ãø¼Ô¡¦¥³¥®´Ý¤¬Êú¤¨¤ëÉÂµ¤¤Ï¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢ÓÃÂ©¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤¬Êú¤¨¤ëÉÂµ¤¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢È¯Ã£¾ã³²¡£¤½¤ó¤ÊÉÂµ¤Æ±»ÎÉ×ÉØ¤Î¼ÂÀ¸³è¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤²½¡£¡ÈÀ¸¤­¤Å¤é¤¤ÉÂµ¤¡É¤òÊú¤¨¤ë2¿Í¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤óÄì¤Î2¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¤¿°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉ×ÉØ¤Ç¥Ó¥ç¡¼¥­¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÁ´7²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè7²ó¤Ç¤¹¡£

¢£Âè7ÏÃ

­§-1


­§-2


­§-3


­§-4


­§-5


­§-6


Â³¤­¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¡Ö1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à¡×

ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹

Ãø¡§Åß¼ù¥³¥®´Ý¡¿¡ØÉ×ÉØ¤Ç¥Ó¥ç¡¼¥­¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù(¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò)