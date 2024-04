CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINが5月1日に、3曲入りの最新シングル「Correspondances」(読み:コレスポンダンス)を配信リリースすることが決定した。収録曲となる「アダンの海辺」は、2023年にメンバーが訪れた奄美大島の土地で得たインスピレーションをもとに制作。奄美の地で亜熱帯の鳥や自然を描き、日本画の新境地を開いた画家・田中一村の代表作「アダンの海辺」がモチーフとなった1曲。なお、本楽曲は3月4日にNHK総合で放送されたドキュメント番組『ドキュメント20min.ナイト ライト ライド』にて、その制作風景が特集され、実験的なサンプリングをもとに楽曲制作を進めるメンバー3名の様子に注目が集まった。加えて、今作のタイトルトラック「Correspondances」や、「声を聞かせて」を収録した合計3曲入りとなっている。



「Correspondances」

2024年5月1日(水)リリース 配信シングル

配信URL:https://big-up.style/dxvZLPOS1p



【収録曲】

アダンの海辺

Correspondances

声を聞かせて

また、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINは、名曲の歌詞の情景を集音し新たな楽曲を生み出すプロジェクト“集音歌詞”へ参加することも発表され、《酒が飲める 酒が飲める 酒が飲めるぞ》というフレーズでおなじみの「日本全国酒飲み音頭」の再解釈版「日本全国酒飲み音頭 -集音歌詞ver-」を明後日4月26日18時にMV公開する。1979年にコミックバンド“バラクーダ”によってリリースされた「日本全国酒飲み音頭」の歌詞を再解釈し、歌詞に合わせて情景を集音。瓶ビールのキャップが落ちた瞬間の音、風鈴の音など合計30程度の環境音や生活音を使用しており、楽曲を彩っている。MVを制作したのは、映像作家として頭角を現している永田 俊。集音の様子をおさめたショート動画が 、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN のSNSアカウントにて公開されている。Director:永田 俊(http://whiteco.jp/directors/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E4%BF%8A/)Art Director / Designer : 柴谷 麻以Producer:安藤 コウ(https://www.instagram.com/koando_sbb)