24日午後9時16分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、大子町、土浦市、それに鉾田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

城里町 東海村 大子町

土浦市 鉾田市

■震度1

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 石岡市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 美浦村



□福島県

白河市 棚倉町 矢祭町

玉川村 浅川町 檜枝岐村



□栃木県

日光市 大田原市 那須町

宇都宮市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 茂木町 市貝町

芳賀町 壬生町 栃木那珂川町



□群馬県

桐生市



□千葉県

香取市 野田市 成田市

八千代市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。