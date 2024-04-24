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24日午後9時16分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、大子町、土浦市、それに鉾田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
城里町　東海村　大子町
土浦市　鉾田市

■震度1
□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
那珂市　小美玉市　茨城町
大洗町　石岡市　つくば市
茨城鹿嶋市　守谷市　筑西市
坂東市　稲敷市　かすみがうら市
桜川市　行方市　美浦村

□福島県
白河市　棚倉町　矢祭町
玉川村　浅川町　檜枝岐村

□栃木県
日光市　大田原市　那須町
宇都宮市　真岡市　栃木さくら市
那須烏山市　茂木町　市貝町
芳賀町　壬生町　栃木那珂川町

□群馬県
桐生市

□千葉県
香取市　野田市　成田市
八千代市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。