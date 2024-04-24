茨城県で最大震度2の地震 茨城県・笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、大子町、土浦市
24日午後9時16分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、大子町、土浦市、それに鉾田市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
城里町 東海村 大子町
土浦市 鉾田市
■震度1
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
那珂市 小美玉市 茨城町
大洗町 石岡市 つくば市
茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市
坂東市 稲敷市 かすみがうら市
桜川市 行方市 美浦村
□福島県
白河市 棚倉町 矢祭町
玉川村 浅川町 檜枝岐村
□栃木県
日光市 大田原市 那須町
宇都宮市 真岡市 栃木さくら市
那須烏山市 茂木町 市貝町
芳賀町 壬生町 栃木那珂川町
□群馬県
桐生市
□千葉県
香取市 野田市 成田市
八千代市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。