ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想 2.8% 前回 1.3%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)
カナダ小売売上高（2月）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.5%（コア・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
25日
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:30
カナダ中銀議事録（4月10日開催分）
ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）
ゴールドマンサックス株主総会
米主要企業決算
IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード
※予定は変更されることがあります。
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想 2.8% 前回 1.3%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)
カナダ小売売上高（2月）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
予想 -0.2% 前回 0.5%（コア・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
25日
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:30
カナダ中銀議事録（4月10日開催分）
ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）
ゴールドマンサックス株主総会
米主要企業決算
IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード
※予定は変更されることがあります。