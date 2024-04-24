21:30　
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想　2.8%　前回　1.3%（前月比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（輸送除くコア・前月比)

カナダ小売売上高（2月）
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　-0.2%　前回　0.5%（コア・前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計

25日
2:00　
米5年債入札（700億ドル）

2:30　
カナダ中銀議事録（4月10日開催分）


ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）
ゴールドマンサックス株主総会

米主要企業決算
IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード

※予定は変更されることがあります。