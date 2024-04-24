ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米耐久財受注（速報値）（3月）

予想 2.8% 前回 1.3%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.3%（輸送除くコア・前月比)



カナダ小売売上高（2月）

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 -0.2% 前回 0.5%（コア・前月比)



23:30

米週間石油在庫統計



25日

2:00

米5年債入札（700億ドル）



2:30

カナダ中銀議事録（4月10日開催分）





ブリンケン米国務長官が中国を訪問（26日まで）

ゴールドマンサックス株主総会



米主要企業決算

IBM、メタプラットフォームズ、AT＆T、バイオジェン、ボーイング、フォード



※予定は変更されることがあります。

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