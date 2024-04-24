24日午後8時40分頃、茨城県北部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

24日午後8時40分頃、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県北部(北緯36.5度、東経140.6度)で、震源の深さは約60km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆茨城県
水戸市　日立市　ひたちなか市　常陸大宮市　城里町　東海村　土浦市

◆栃木県
市貝町

◆千葉県
野田市

【震度3】
◆福島県
白河市　田村市　鏡石町　棚倉町　矢祭町　玉川村　浅川町　いわき市

◆茨城県
常陸太田市　高萩市　北茨城市　笠間市　那珂市　小美玉市　茨城町　大洗町　大子町　石岡市　結城市　下妻市　常総市　取手市　つくば市　茨城鹿嶋市　守谷市　筑西市　坂東市　稲敷市　かすみがうら市　桜川市　行方市　鉾田市　美浦村　阿見町　八千代町　五霞町　境町

◆栃木県
宇都宮市　足利市　小山市　真岡市　栃木さくら市　那須烏山市　益子町　茂木町　芳賀町　壬生町　高根沢町　栃木那珂川町　日光市　大田原市

◆群馬県
桐生市　渋川市

◆埼玉県
熊谷市　東松山市　春日部市　宮代町

◆千葉県
市川市　成田市　八千代市　鎌ケ谷市　白井市