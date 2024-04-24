24日午後8時40分頃、茨城県北部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

24日午後8時40分頃、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県北部(北緯36.5度、東経140.6度)で、震源の深さは約60km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆茨城県

水戸市 日立市 ひたちなか市 常陸大宮市 城里町 東海村 土浦市



◆栃木県

市貝町



◆千葉県

野田市



【震度3】

◆福島県

白河市 田村市 鏡石町 棚倉町 矢祭町 玉川村 浅川町 いわき市



◆茨城県

常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 大子町 石岡市 結城市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 美浦村 阿見町 八千代町 五霞町 境町



◆栃木県

宇都宮市 足利市 小山市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 益子町 茂木町 芳賀町 壬生町 高根沢町 栃木那珂川町 日光市 大田原市



◆群馬県

桐生市 渋川市



◆埼玉県

熊谷市 東松山市 春日部市 宮代町



◆千葉県

市川市 成田市 八千代市 鎌ケ谷市 白井市