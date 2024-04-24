24日午後8時40分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の水戸市、日立市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、それに土浦市、栃木県の市貝町、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

水戸市 日立市 ひたちなか市

常陸大宮市 城里町 東海村

土浦市



□栃木県

市貝町



□千葉県

野田市

■震度3

□茨城県

常陸太田市 高萩市 北茨城市

笠間市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 大子町

石岡市 結城市 下妻市

常総市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 行方市 鉾田市

美浦村 阿見町 八千代町

五霞町 境町



□栃木県

宇都宮市 足利市 小山市

真岡市 栃木さくら市 那須烏山市

益子町 茂木町 芳賀町

壬生町 高根沢町 栃木那珂川町

日光市 大田原市



□千葉県

市川市 成田市 八千代市

鎌ケ谷市 白井市



□福島県

白河市 田村市 鏡石町

棚倉町 矢祭町 玉川村

浅川町 いわき市



□群馬県

桐生市 渋川市



□埼玉県

熊谷市 東松山市 春日部市

宮代町

■震度2

□茨城県

茨城古河市 龍ケ崎市 牛久市

潮来市 神栖市 つくばみらい市

河内町 利根町



□栃木県

栃木市 佐野市 鹿沼市

下野市 上三川町 野木町

矢板市 那須塩原市 塩谷町

那須町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 船橋市 松戸市

千葉佐倉市 習志野市 柏市

我孫子市 浦安市 四街道市

八街市 印西市 富里市

酒々井町 栄町 銚子市

東金市 旭市 匝瑳市

香取市 山武市 神崎町

多古町 芝山町 横芝光町



□福島県

郡山市 須賀川市 二本松市

福島伊達市 本宮市 川俣町

天栄村 西郷村 泉崎村

中島村 矢吹町 塙町

鮫川村 石川町 平田村

古殿町 小野町 相馬市

福島広野町 楢葉町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 飯舘村 檜枝岐村



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

太田市 館林市 みどり市

板倉町 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町 沼田市

片品村



□埼玉県

行田市 加須市 本庄市

羽生市 鴻巣市 深谷市

久喜市 滑川町 嵐山町

小川町 吉見町 ときがわ町

埼玉美里町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま緑区 さいたま岩槻区

川越市 川口市 上尾市

越谷市 朝霞市 和光市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 吉川市

白岡市 埼玉三芳町 川島町

杉戸町 秩父市 長瀞町



□宮城県

岩沼市



□東京都

東京千代田区 東京新宿区 東京文京区

東京江東区 東京品川区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

調布市 東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜港北区 川崎宮前区

■震度1

□千葉県

千葉中央区 千葉緑区 流山市

大網白里市 東庄町 九十九里町

一宮町 長南町 君津市



□福島県

福島市 桑折町 国見町

大玉村 三春町 南相馬市

富岡町 新地町 会津若松市

喜多方市 下郷町 只見町

南会津町 西会津町 磐梯町

猪苗代町 会津坂下町 湯川村

会津美里町



□群馬県

藤岡市 富岡市 安中市

榛東村 吉岡町 神流町

甘楽町 玉村町 中之条町

嬬恋村 草津町 群馬高山村

東吾妻町 群馬昭和村 みなかみ町



□埼玉県

鳩山町 東秩父村 埼玉神川町

上里町 寄居町 さいたま桜区

さいたま南区 所沢市 飯能市

狭山市 草加市 蕨市

戸田市 入間市 志木市

新座市 鶴ヶ島市 日高市

ふじみ野市 伊奈町 毛呂山町

越生町 松伏町 横瀬町

皆野町 小鹿野町



□宮城県

白石市 名取市 角田市

蔵王町 大河原町 柴田町

丸森町 山元町 登米市

大崎市 石巻市 松島町



□東京都

東京中央区 東京港区 東京台東区

東京墨田区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京豊島区 八王子市

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

町田市 小金井市 小平市

日野市 東村山市 国分寺市

狛江市 清瀬市 武蔵村山市

多摩市 稲城市 青梅市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜保土ケ谷区

横浜磯子区 横浜戸塚区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区

川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎麻生区 平塚市

茅ヶ崎市 三浦市 大和市

綾瀬市 相模原緑区 相模原中央区

相模原南区 秦野市 厚木市

山北町 湯河原町



□岩手県

一関市



□山形県

上山市 山辺町 中山町



□新潟県

長岡市 三条市 南魚沼市



□山梨県

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

甲斐市 笛吹市 甲州市

中央市 市川三郷町 身延町

富士川町 昭和町 大月市

忍野村 山中湖村 富士河口湖町



□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

軽井沢町 原村 飯田市



□静岡県

伊豆の国市 松崎町 西伊豆町

富士宮市 富士市 御殿場市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。