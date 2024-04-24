「消滅可能性自治体」の一覧 近畿・中国・四国・九州の地域
民間の有識者らで作る「人口戦略会議」が24日に公表した、人口減少が深刻化し、将来的に消滅の可能性が高いとした「消滅可能性自治体」にあたる744自治体のうち、近畿・中国・四国・九州の地域は以下の通り。
数字は、2020年から30年間での20〜39歳の女性人口の予想減少率。
◆滋賀
高島市 55.5
甲良町 64.3
◆京都
宮津市 57.8
京丹後市57.3
井手町 67.7
宇治田原町57.5
笠置町 85.7
和束町 77.9
南山城村72.7
京丹波町71.2
与謝野町61.2
◆大阪
富田林市52.1
河内長野市57.6
柏原市 50.6
門真市 51.3
泉南市 50.0
阪南市 60.7
豊能町 76.9
能勢町 81.4
岬町 66.0
太子町 54.0
河南町 53.4
千早赤阪村69.0
◆兵庫
洲本市 58.7
西脇市 50.3
加西市 54.1
養父市 58.1
朝来市 53.6
宍粟市 63.7
多可町 70.8
市川町 64.2
神河町 62.3
上郡町 70.5
佐用町 70.8
香美町 67.2
新温泉町71.8
◆奈良
大和高田市59.4
五條市 76.8
御所市 71.3
宇陀市 70.9
山添村 71.3
安堵町 58.0
三宅町 58.7
曽爾村 74.6
御杖村 83.3
高取町 58.2
上牧町 62.1
河合町 53.7
吉野町 84.9
大淀町 68.6
下市町 82.2
黒滝村 85.7
野迫川村81.8
十津川村62.0
下北山村65.7
上北山村76.5
川上村 60.0
東吉野村79.8
◆和歌山
海南市 52.5
橋本市 52.6
有田市 63.3
御坊市 51.4
田辺市 53.8
新宮市 56.8
紀の川市53.2
紀美野町71.5
かつらぎ町55.2
九度山町75.8
高野町 54.3
湯浅町 71.2
広川町 54.2
美浜町 58.0
由良町 69.8
みなべ町59.0
日高川町54.4
白浜町 52.3
すさみ町68.0
那智勝浦町61.5
太地町 64.8
古座川町67.0
串本町 68.3
◆鳥取
岩美町 55.5
若桜町 77.4
智頭町 60.9
八頭町 56.7
大山町 50.4
日南町 68.9
日野町 64.6
江府町 66.2
◆島根
雲南市 52.0
奥出雲町57.5
津和野町56.7
隠岐の島町56.0
◆岡山
玉野市 51.2
笠岡市 59.9
井原市 52.6
高梁市 62.3
新見市 57.4
備前市 62.7
真庭市 51.9
美作市 51.1
久米南町53.0
吉備中央町53.9
◆広島
竹原市 65.9
府中市 57.4
安芸高田市55.9
江田島市65.0
安芸太田町52.8
神石高原町63.0
◆山口
萩市 65.5
長門市 60.3
美祢市 68.5
周防大島町66.9
上関町 58.1
田布施町50.4
平生町 54.8
阿武町 62.8
◆徳島
鳴門市 51.6
小松島市58.1
吉野川市55.4
阿波市 57.9
美馬市 60.0
三好市 73.2
勝浦町 60.4
佐那河内村71.0
神山町 69.7
那賀町 78.7
牟岐町 77.7
美波町 65.5
海陽町 74.2
上板町 51.2
つるぎ町71.3
東みよし町58.3
◆香川
さぬき市52.7
東かがわ市61.0
土庄町 55.1
琴平町 60.0
◆愛媛
宇和島市61.7
八幡浜市62.2
大洲市 59.3
四国中央市53.8
西予市 58.9
上島町 56.6
久万高原町70.7
内子町 60.4
伊方町 69.9
松野町 65.1
鬼北町 65.3
愛南町 76.4
◆高知
室戸市 80.2
安芸市 62.5
須崎市 61.0
宿毛市 65.5
土佐清水市75.2
四万十市51.5
東洋町 76.1
奈半利町50.0
田野町 56.7
安田町 63.7
北川村 70.7
本山町 51.3
大豊町 78.7
いの町 62.9
仁淀川町66.8
中土佐町72.9
佐川町 52.0
越知町 63.9
檮原町 67.0
日高村 64.0
津野町 59.0
四万十町61.8
大月町 78.0
三原村 65.5
黒潮町 61.6
◆福岡
嘉麻市 55.2
小竹町 62.4
鞍手町 50.5
東峰村 68.8
添田町 61.9
川崎町 64.0
みやこ町54.3
築上町 52.7
◆佐賀
多久市 55.5
玄海町 66.0
大町町 55.7
白石町 57.8
太良町 62.4
◆長崎
平戸市 62.3
松浦市 59.2
対馬市 67.0
壱岐市 58.9
五島市 62.6
西海市 63.3
雲仙市 55.4
南島原市61.8
東彼杵町61.1
小値賀町58.3
新上五島町76.7
◆熊本
水俣市 51.3
上天草市62.3
天草市 57.9
美里町 62.7
和水町 52.0
小国町 50.0
産山村 52.5
高森町 57.3
山都町 61.1
氷川町 51.9
芦北町 63.3
津奈木町59.5
多良木町53.7
湯前町 61.5
相良村 70.7
山江村 59.2
球磨村 75.2
苓北町 60.9
◆大分
佐伯市 55.1
臼杵市 52.1
津久見市65.4
竹田市 54.5
杵築市 50.4
豊後大野市52.3
国東市 60.7
姫島村 76.3
九重町 59.3
玖珠町 58.7
◆宮崎
串間市 52.8
えびの市54.5
高原町 50.9
国富町 52.9
諸塚村 72.6
椎葉村 63.2
美郷町 65.3
高千穂町57.5
日之影町55.9
◆鹿児島
枕崎市 53.1
阿久根市60.7
西之表市55.6
垂水市 62.2
曽於市 59.1
南九州市57.7
三島村 50.0
さつま町59.3
湧水町 64.5
錦江町 63.1
南大隅町63.8
肝付町 51.8
大和村 52.7
喜界町 50.0
天城町 51.6