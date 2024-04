Lucky Kilimanjaro、バニラズ、BE:FIRSTの新曲、テイラー・スウィフトのアルバムなど『New Music Wednesday [M+T]』が今週話題の新作11曲を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……Lucky Kilimanjaroがカバーに登場! イギリス・ロンドンの名門スタジオMetropolis Studioでレコーディングされたgo!go!vanillas、『Early Noise』アーティスト・十明の新曲、DURDNのコンセプトEPなど続々リリースに。さらにBE:FIRST、LEX、Bye-Bye-Handの方程式の新曲、Spotifyの新記録を樹立したテイラー・スウィフトのニューアルバムなど新作11曲を紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

Lucky Kilimanjaro「実感」

Lucky Kilimanjaroが新曲「実感」をリリースしました。今作は昨年10月にリリースした「無限さ」以来の新曲で、バンドにとって2024年第一弾シングルとなります。4月21日(日)に日比谷公園大音楽堂で開催された『Lucky Kilimanjaro YAON DANCERS 2024 supported by ジャックダニエル』内で初披露されていました。(日比谷公園大音楽堂のライブでは終盤に演奏されていたようですね。ボーカルの熊木幸丸さんの柔らかな歌声が印象的なダンスチューンです)

Lucky Kilimanjaroは、6月から全国9都市をまわる『Lucky Kilimanjaro presents. 自由“10”に踊ろう TOUR』を開催予定で、2025年2月16日(日)にはバンド史上最大規模となる幕張メッセでのライヴも発表されています。

go!go!vanillas「平安」

go!go!vanillasの新曲「平安」がリリースになりました。2024年1月10日にリリースされた「SHAKE」に続くシングルです。「SHAKE」と同じくイギリス・ロンドンの名門スタジオMetropolis Studios(クイーン、マイケル・ジャクソン、U2、レディ・ガガ、アデル、リアーナなどの楽曲でも使われた名門スタジオ)でレコーディングされた楽曲で、マスタリングエンジニアとして同スタジオのマット・コルトン、レコーディングエンジニアとしてエルトン・ジョンやケンドリック・ラマーらの楽曲を手がけるアレックス・ロビンソン、ミックスエンジニアとしてRHYMESTER、PUNPEE、長谷川白紙らを担当してきたIllicit Tsuboiが参加しています。Spotifyでは日本のロックシーンの話題曲を集めたプレイリスト『J-Rock On!!』のカバーを飾っています。

十明「NEW ERA」

十明の新曲「NEW ERA」がリリースになりました。十明は2003年生まれの現役女子大生シンガーソングライターで、弾き語り動画をTikTokに投稿したことがきっかけとなりブレイク。2022年公開の映画『すずめの戸締まり』(新海誠監督作品)の主題歌ボーカリストに抜擢され、大きな話題となりました。Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出されています。2024年2月には自身初となるEP「僕だけの愛」をリリースしています。

今作はファッションとビジネスの新大学である国際ファッション専門職大学の2024年度「Hello World」篇の新テレビCMソングのために十明が書き下ろした楽曲で、野田洋次郎(RADWIMPS)がプロデュースし、アレンジにはknoak/Nobuaki Tanakaが参加しています。Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーも飾っています。

DURDN「Spaceship」

DURDNのニューEP「Komorebi」がリリースになりました。今作は1日をテーマに早朝、朝、昼、夕方、夜、深夜とそれぞれの時間帯をモチーフに1曲ずつ制作されたDURDN初のコンセプト作品。2024年2月にリリースされた「FAKE MOON」は深夜、2024年3月にリリースされ『New Music Wednesday』のカバーを飾った台湾の人気アーティスト李浩瑋 Howard Lee(ハワード・リー)との「Pretence」は夕方に合わせた楽曲でした。今週の『New Music Wednesday』には昼に合わせた楽曲となる「Spaceship」がリストインしています。Spotifyではプレイリスト『Dance Pop:Japan』のカバーも飾っています。

BE:FIRST「Masterplan」

BE:FIRSTの新曲「Masterplan」がリリースになりました。BE:FIRSTは2023年11月から全国9都市22公演を回る自身初の全国アリーナツアーを開催、そしてその追加公演となる東京ドーム2公演・京セラドーム大阪2公演を行っています。4月20日(土)、21日(日)に京セラドーム大阪で2公演を行い、公演終了がした直後となる4月22日(月)に「Masterplan」をリリースしています。今作は「Boom Boom Back」「Mainstream」の続編に位置し、これまでも共に楽曲を作り上げて来たプロデューサーRyosuke “Dr.R” Sakai、Daisuke Nakamura、SKY-HIがソングライターとして参加しています。Spotifyでは日本で活躍するボーイズグループを特集する『Boys Group Japan』のカバーを飾っています。

LEX「今日くらいはいい子でいようよ」

LEXの新曲「今日くらいはいい子でいようよ」がリリースになりました。2024年は1月に「この寒い夜だけ」をリリースし、この4月は5lackのニューEP「report」に客演参加、実妹LANAとのコラボシングル「明るい部屋」をリリース、5月には『POP YOURS 2024』にヘッドライナーとして出演が決まっているなど、今年も大きく話題を振り撒いている印象です。(SpotifyにはLEXとLANAからコメントが届いていて、私はXで見ましたが、二人がスタジオで並んで喋ってるのはすごい新鮮でした。LEXがLANAに「歌うめぇな......」って言ってたり、とてもよかった......)

テイラー・スウィフト「THE TORTURED POETS DEPARTMENT」

テイラー・スウィフトのニューアルバム『The Tortured Poets Department』がリリースになりました。昨年は2枚の再録アルバム『Speak Now (Taylor's Version)』、『1989 (Taylor's Version) 』をリリースしたテイラー・スウィフト。オリジナルアルバムとしては2022年の『Midnights』以来となります。今年2月に行われたグラミー賞授賞式で、アルバムのリリースを発表していました。アルバムはダブルアルバムで『The Tortured Poets Department』をリリースした2時間後に『The Tortured Poets Department:The Anthology』をリリースしています。

アルバムはテイラー・スウィフトのお馴染みのコラボレーターであるザ・ナショナルのアーロン・デスナーやジャック・アントノフがプロデューサーとして参加し、ポスト・マローン、フローレンス・アンド・ザ・マシーンらが客演参加。全31曲を収録。『New Music Friday Japan』でカバーを飾り、『New Music Wednesday』にもリストインしています。リリース後、Spotifyにおける1日のアルバムストリーミング数の新記録を樹立し、配信初日でSpotifyのGlobalチャート上位16位をテイラーが独占しました。

(最初にリリースされた16曲と、その後に追加された15曲でムードがちょっと違っていますよね。最初にリリースされたものはシンセポップが中心でシンセサイザーとドラムマシンの音で構成されていて、ダブルアルバムとして追加されたものはピアノバラードの印象が強くなっています)

Nenashi「Say My Name feat. Daichi Yamamoto」

Nenashiのファーストアルバム『Found in Tokyo』がリリースになりました。2019年に1stシングル「Lost in Translation」をリリースし、純粋に音楽だけを聴いて欲しい、という思いで国籍、人種、名前、全てを公表せず "世界を放浪する根無草"と名乗り動き出したNenashi。2021年に、自身が日本のシンガーHiro-a-keyであることを発表し、現在も活動を続けています。アルバムにはデビューからの5年間にリリースされたシングルや、新録曲など全11曲が収録。『New Music Wednesday』にはDaichi Yamamotoが参加した「Say My Name」がリストインしています。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

Bye-Bye-Handの方程式「閃光配信」

Bye-Bye-Handの方程式の新曲「閃光配信」がリリースになりました。Bye-Bye-Handの方程式は地元・大阪の中学の同級生で結成され、2021年より現在のメンバーで活動中の4人組バンド。5月22日(水)に初のフルアルバム『ソフビ』をリリース予定で、今作はそこからの先行配信楽曲となります。Spotifyではプレイリスト『青春と一瞬』のカバーも飾っており、プレイリストストーリーズではBye-Bye-Handの方程式からのコメントを見ることができ、プレイリストではメンバーが選んだ楽曲がリストインしています。

Kaneee featuring Daichi Yamamoto「ヤバいな」

Kaneeeの新曲「ヤバいな」がリリースになりました。Kaneeeは2022年8月にラップを始め、ラップ歴半年あまりで『ラップスタア誕生 2023』に参加し、大きな話題となりました。番組でSTUTSのビートを使用したことにより交流が始まり、『POP YOURS 2023』で鮮烈なデビューを果たし、STUTSの東京・日本武道館公演にも出演しました。昨年11月にはSTUTSやZOT on the WAVEを迎えた初のEP「ICON」をリリースし、12月には初の主催ライブイベントも行われています。今作では初めてDaichi Yamamotoとコラボ、プロデュースはZOT on the WAVEが務めています。

(去年大阪でこのKaneeeとDaichi Yamamotoが両方出演するイベントがあって、見に行きました! そこで交流があったのかなと勝手に想像してしまいます。Kaneeeは今年も『POP YOURS』に出演! 昨年はSTUTSのステージにシークレットゲストとして出演しましたが、今回はKaneeeとして出演。関西のヒップホップフェス『KOBE MELLOW CRUISE』にも登場します!)Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。

碧海祐人「遠吠え」

碧海祐人の新曲「遠吠え」がリリースになりました。碧海祐人は海外のインディーR&B、オルタナティブフォーク、国内外で進化を遂げる新世代ジャズなどの影響を受けながら、ポップミュージックとして放出するアーティスト。活動開始わずか1年でFUJI ROCK FESTIVALに出演し、これまでに浦上想起、石若駿など様々なアーティストとも共演しています。今作は昨年秋以来、2024年第一弾シングルで、『New Music Wednesday』にリストインしています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

SNSでのメッセージテーマは「#好きなドライブソング/ドライブする時に聴きたい曲 は?」