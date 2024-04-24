µÁÄï¤È2¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤Ø¡£Èà¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¿É×¤¬¤¤¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥¢¥ä¤ÎÁªÂò´
¡ØÉ×¤¬¤¤¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥¢¥ä¤ÎÁªÂò¡Ù¡Ê¤¿¤À¤Ã¤Á/KADOKAWA¡ËÂè20²ó¡ÚÁ´47²ó¡Û29ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¥¢¥ä¡£Î©ÇÉ¤Ê¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Í¥¤·¤¤É×¤È¤ÎÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·É×¤Î¼Â²È¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ÎÃæ¡¢½Ð»º¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¸È¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¥¢¥ä¤ÏÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ä¤¬°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤ÏÉ×¤ÎÄï¡¦¥Ä¥Ð¥µ¡£¼«Í³¤Ç¼«Î©¤·¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¥Ä¥Ð¥µ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¥¢¥ä¤ÏÈà¤È²ñ¤¦¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ÎÏÃÂêºî¡ØÉ×¤¬¤¤¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥¢¥ä¤ÎÁªÂò¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÉ×¤¬¤¤¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥¢¥ä¤ÎÁªÂò¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à